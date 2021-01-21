День соборности Украины: будет ли выходной

В Украине ежегодно 22 января отмечается День соборности. Официального выходного в эту дату нет.

Накануне этого государственного праздника OBOZREVATEL решил напомнить, что отмечается он в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.

Выходного в День соборности Украины нет

Соответствующим документом под флаг единого государства объединялись в одну соборную и демократическую державу два государственных образования – Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика. И хотя объединения территорий страны в полном смысле этого слова не произошло, это имело большое политическое и историческое значение для образования Украинского государства.

Позже, 21 января 1990 года между Киевом и Львовом тысячи людей, держась за руки, выстроились в "живую цепь". Многие держали в руках желто-голубые флаги. По официальным данным МВД УССР, в акции приняли участие почти 450 тыс. человек, по данным организаторов – около миллиона. Она стала демонстрацией единства украинского народа.

В 1999 году указом президента Леонида Кучмы 22 января было официально установлено Днем соборности Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько будут отдыхать украинцы в январе 2021 года.

Также раньше наше издание рассказывало об истории и традициях Дня соборности Украины.