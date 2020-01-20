День Соборности Украины: поздравления с важнейшим праздником страны

День соборности Украины празднуется ежегодно 22 января. Эта дата приурочена к провозглашению Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое, соборное украинское государство.

День соборности является одним из важнейших государственных праздников, ведь именно с Акта воссоединения фактически начался путь к современной независимой Украине. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления с Днем соборности.

День соборности Украины

День соборности – поздравления в стихах

День соборности отметит

Украинский весь народ,

Каждый украинец счастье

В этот праздник пусть найдет,

Вспомним мы сегодня вместе

Про единство всей страны,

Мир царит пусть в Украине,

И не будет пусть войны!

***

День соборности сегодня

В нашей славной Украине.

Я желаю, чтобы были

Мы сплочены и едины.

Процветает пусть держава,

Счастлив будет пусть народ,

Каждый новый год достаток

И удачу нам несет.

***

В этот важный праздник украинцы,

Обретали свой суверенитет,

Ничего дороже нет свободы,

И желаннее её на свете нет!

Сохранить, что есть и приумножить,

Дать отпор, когда наступит враг!

Подчинить никто себе не сможет,

Покорить наш дух нельзя никак!

А страна и дальше развивается,

Уваженье в мире обретёт!

Укрепляет связи иноземные,

Население пусть возрастёт!

Поздравления с Днем Соборности

День соборности – поздравления в прозе

22 января мы празднуем День соборности Украины — день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны шлём свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем содействовать развитию и процветанию любимой страны.

***

Поздравляем жителей Украины с Днем соборности, с днем единения украинских земель. Всем бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей чудесной стране будет для каждого в достатке, радости, спокойствии. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!

***

Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все — это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.

День соборности – открытки

День соборности Украины

День соборности Украины

День соборности Украины

День соборности Украины

День соборности Украины

День соборности Украины

День соборности Украины

День соборности Украины

День соборности Украины

День соборности Украины

День Соборности Украины

День соборности – видео-поздравления

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января Украина чтила память "киборгов" - легендарных защитников Донецкого аэропорта, которые держали оборону ДАП на протяжении 242 дней.

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