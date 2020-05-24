День славянской письменности в Украине 2020: в чем заслуга Кирилла и Мефодия

В Украине, как и в ряде других стран, 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Этот праздник был установлен в 2004 году в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия указом президента Леонида Кучмы.

О том, кем были святые Кирилл и Мефодий и какой вклад они внесли в развитие славянской письменности и культуры, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

День славянской письменности и культуры 2020

История праздника: кем были Кирилл и Мефодий

По происхождению болгары, братья Кирилл (827-869) и Мефодий (815-885) были родом из города Фессалоники (сейчас Салоники, Греция) и родились в семье военачальника.

Кирилл окончил школу при императорском дворе Константинополя, а затем работал патриаршим библиотекарем и преподавал философию. Впоследствии он даже состоял на дипломатической службе.

Мефодий, в свою очередь, поначалу был военным, правителем одной из славянских областей вблизи Фессалоников. Однако карьера военного ему была не по душе, и вскоре он стал монахом, а затем игуменом одного из монастырей в Малой Азии.

Святые Кирилл и Мефодий. Икона XVIII—XIX веков wikipedia.org

Впоследствии Кирилл и Мефодий направили свои силы на просветительскую деятельность: они перевели на церковнославянский язык Евангелие, занимались переводами церковных книг на славянский язык, писали сами, проповедовали православие, открывали школы при церквях. Также братья привели в порядок славянский алфавит.

Считается, что именно Кирилл был автором глаголицы. Он составил ее на основе 24 букв греческого алфавита, но, поскольку их было недостаточно для передачи всех звуков славянской речи, он добавил к этим буквам еще 14 – частично из других языков, а частично – придумал сам.

Впоследствии глаголица легла в основу кириллицы, на базе которой сложились алфавиты украинцев, белорусов, русских, болгар, македонцев, сербов, черногорцев, а также азбуки некоторых народов Средней Азии. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах чтят память святых Кирилла и Мефодия, а также отмечают День славянской письменности и культуры.

Святые Кирилл и Мефодий. Миниатюра из Радзивилловской летописи, 15 век wikipedia.org

Поздравления с Днем славянской письменности и культуры

Сьогодні 24 травня – День слов'янської культури. Вітаю усіх слов'ян з цим історично важливим святом. Бажаю усім успіху та здійснення мрій. І нехай життєві негаразди ніколи не заважають Вам чітко бачити свої життєві цілі і досягати поставленої мети!

***

С Днем славянской письменности и культуры school40.zp.ua

Кирилл с Мефодием когда-то

Создали алфавит для нас,

Мы буквы эти сохранили

И их используем сейчас,

В день письменности всем желаем

Традиции не забывать,

Беречь язык, свою культуру

Для поколений сохранять!

***

Поздравления с Днем славянской письменности и культуры otkritkiok.ru

День слов'янської писемності

Нині відзначаємо,

Ми культуру давню

З честю згадуємо.

Вам бажаю в пам'яті

Її я берегти,

Будуть хай з історією

Зустрічі в житті.

***

Открытка с Днем славянской письменности и культуры otkritkiok.ru

Вітаю з Днем слов'янської писемності і культури. Бажаю грамотної мови, чистого правопису, безсмертя традицій, єдності і міцної дружби слов'ян, яких об'єднує чудова культура.

День славянской письменности и культуры: видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в июне 2020.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram