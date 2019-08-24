День шахтера: самые яркие поздравления и открытки с праздником

24 августа в Украине и на всем постоветском пространстве отмечается профессиональный праздник – День шахтера.
Как известно, это крайне сложная профессия, а ее представители постоянно сталкиваются со сложностями и опасностью. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с поздравлениями в день шахтера, чтобы порадовать отважных людей с этим событием.
День шахтера – поздравления в стихах
Этот праздник для смелых и сильных,
Этот праздник для храбрых душой,
Состоит он из угольных линий,
И он связан, конечно, с тобой.
С Днем шахтера! Пусть будут победы
Под землей и, конечно, на ней.
Озаряет пусть солнечным светом
Проводящих во тьме много дней.
Пусть опасной не будет работа,
А семья ждет за круглым столом,
Окружает теплом и заботой
Приносящего радость в ваш дом.
***
У всех шахтеров нынче праздник
И он заслуженный вполне,
Ведь каждый день, спускаясь в лаву,
Они как будто на войне.
Ваш труд и сложен, и опасен,
Так пусть же каждому из вас
Подарит День шахтера счастье,
За труд ваш доблестный воздаст.
Чтобы жили вы и процветали,
Давали уголь на-гора.
Чтоб все шахтеров уважали.
Респект вам, братцы, и хвала!
День шахтера – поздравление в прозе
Поздравляю с Днем шахтера! Желаю всем работникам этого тяжелого труда отменного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желанного. Добра вам и успеха!
***
От всей души хочу поздравить с Днем шахтера. Желаю, чтобы на земле и под землёй Бог оберегал от опасностей и невзгод, чтобы труд шахтёрский искренне ценился и был всегда в почёте, чтобы уголёк добытый приносил тепло в дома людям и душевное счастье. Мира желаю, благополучия, удачи и бравых сил.
День шахтера – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, также 24 августа празднуют день рождения Шон Коннери, Блейк Лайвли и Клаудия Шиффер.
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