День шахтера: самые яркие поздравления и открытки с праздником

24 августа в Украине и на всем постоветском пространстве отмечается профессиональный праздник – День шахтера.

Как известно, это крайне сложная профессия, а ее представители постоянно сталкиваются со сложностями и опасностью. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с поздравлениями в день шахтера, чтобы порадовать отважных людей с этим событием.

День шахтера – поздравления в стихах

Этот праздник для смелых и сильных,

Этот праздник для храбрых душой,

Состоит он из угольных линий,

И он связан, конечно, с тобой.

С Днем шахтера! Пусть будут победы

Под землей и, конечно, на ней.

Озаряет пусть солнечным светом

Проводящих во тьме много дней.

Пусть опасной не будет работа,

А семья ждет за круглым столом,

Окружает теплом и заботой

Приносящего радость в ваш дом.

***

У всех шахтеров нынче праздник

И он заслуженный вполне,

Ведь каждый день, спускаясь в лаву,

Они как будто на войне.

Ваш труд и сложен, и опасен,

Так пусть же каждому из вас

Подарит День шахтера счастье,

За труд ваш доблестный воздаст.

Чтобы жили вы и процветали,

Давали уголь на-гора.

Чтоб все шахтеров уважали.

Респект вам, братцы, и хвала!

День шахтера – поздравление в прозе

Поздравляю с Днем шахтера! Желаю всем работникам этого тяжелого труда отменного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желанного. Добра вам и успеха!

***

От всей души хочу поздравить с Днем шахтера. Желаю, чтобы на земле и под землёй Бог оберегал от опасностей и невзгод, чтобы труд шахтёрский искренне ценился и был всегда в почёте, чтобы уголёк добытый приносил тепло в дома людям и душевное счастье. Мира желаю, благополучия, удачи и бравых сил.

День шахтера – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, также 24 августа празднуют день рождения Шон Коннери, Блейк Лайвли и Клаудия Шиффер.

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