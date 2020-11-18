День сержанта Вооруженных сил Украины: лучшие поздравления с праздником

В среду, 18 ноября, отмечается День сержанта Вооруженных сил Украины. Праздник был установлен указом президента Петра Порошенко от 19 апреля 2019 года.

В этот день украинцы чтят профессионализм, мужество и героизм сержантов и старшин ВСУ в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, картинки, открытки и видео.

Стихи, проза и смс в День сержанта ВСУ

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами-

Ви – це доблесть та відвага,

Всім сержантам сьогодні слава!

***

С праздником тебя, дорогой сержант!

Пусть звезды на твоих погонах горят!

Стремись к высшему званию – "лейтенант"!

Пусть слава и честь тебя манят!

Верным будь! Службе душу отдавай,

Удачу из рук никогда не отпускай!

И пусть повышение идет за тобой по пятам!

В чине генеральском позже явись к нам!

***

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі –

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється!

***

Вот и получил ты звание сержанта, наш родной,

Мы за тебя все радуемся, наш милый, дорогой!

Вся карьера военная у тебя еще, поверь, впереди,

Ты по ней честно иди, не сворачивая с пути!

Поздравления с Днем сержанта от всех нас принимай,

Всегда будь честным и всех достижениями удивляй!

Счастья, здоровья, крепкой любви и семьи,

И на многие годы через сердце это все пронеси!

***

З Днем сержанта тебе вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться тобі!

***

В День серджанта хотим пожелать, чтобы в жизни было все строго и по-военному четко, чтобы ничто не нарушало покой и мирное существование. Будьте здоровы и крепки телом, бодры и воодушевлены на новые свершения и победы.

***

Вітаю з Днем сержанта. Нехай підвищення по службі не змушують на себе чекати, негаразди капітулюють без бою, а мрії виконуються вчасно і за статутом. Спокійних вам трудових буднів, старанних підлеглих, добрих товаришів, щедрого і лояльного начальства.

***

У День сержанта бажаю, щоб у твоїй душі завжди були сили, енергія та хоробрість! Взаємного кохання, міцного здоров'я, підкорення нових вершин і просування у військовій кар'єрі! Нехай всі цілі буде досягнуто!

Открытки и картинки ко Дню сержанта ВСУ

Открытка в День сержанта Вооруженных сил Украины javoriv-rda.gov.ua

Поздравления с Днем сержанта Вооруженных сил Украины radiotrek.rv.ua

Картинка в День сержанта Вооруженных сил Украины fakty.com.ua

Видео в День сержанта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военные получили крупную партию реактивных пехотных огнеметов. Оружие прошло испытания и подтвердило свои характеристики.

По материалам: pozdravik.ru, pozdravok.ru.