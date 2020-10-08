День Сергия Радонежского 2020: как отмечается и что нельзя делать в праздник

В четверг, 8 октября, православные верующие чествуют память преподобного Сергия Радонежского, который считается величайшим подвижником земли Русской и покровителем учащихся.

Как отмечается праздник, о чем просят святого и что нельзя делать в этот день, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кто такой Сергий Радонежский

Преподобный Сергий Радонежский – иеромонах Русской церкви, основатель Свято-Троицкой лавры и других монастырей. С XV века почитается в лике преподобных, считается величайшим подвижником земли Русской и покровителем учащихся.

В житии святого указано, что с детства ему трудно давалась грамота и его часто наказывали учителя. Но однажды Варфоломей (данное родителями имя святого) повстречал в поле старца. Они поговорили, помолились, съели просфору – и с тех пор Сергий стал учиться лучше многих сверстников.

Преподобный Сергий Радонежский – основатель Свято-Троицкой лавры и других монастырей k-istine.ru

Преподобный благословил войско Дмитрия Донского на победу в Куликовской битве, "тихими и кроткими словами" он мог усмирять сердца даже самых ожесточенных воинов и князей. Также Сергий Радонежский прославился даром чудотворений: на исцеление к нему приводили больных со всей Руси.

Святой дожил до глубокой старости. Он умер 8 октября 1392 года, предсказав свой уход в мир иной за полгода. Перед смертью он сказал монахам: "Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную". Мощи Сергия хранятся в Троице-Сергиевой лавре.

Традиции праздника

В день памяти Сергия Радонежского верующие стараются не пропустить службу в храме и помолиться святому.

Святой Сергий мог найти ключ к сердцу даже самого противоречивого человека, поэтому его просят о помощи, когда необходимо вразумить властителей или защитить страну от врагов. Также святой помогает тем, кто испытывает трудности в обучении; является заступником вдов, детей, обладателей имени Сергий и помогает в самых трудных ситуациях.

В День памяти Сергия Радонежского наши предки обязательно наводили в доме порядок, мылись и надевали чистую одежду – разводить грязь в праздник считалось неуважением к святому.

Праздник известен в народе как Сергей Капустник, или Сергей Курятник : святой считался покровителем домашней птицы. Также в этот день традиционно всей семьей занимались засолкой капусты.

К столу подавали пироги и другую выпечку с капустой: считалось, что это принесет мир, покой и достаток в дом.

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Что нельзя делать в день Сергия Радонежского

Ругаться, злиться, сквернословить, желать другим зла, гадать, заниматься магией и оккультизмом – как и во все другие дни.

Отказывать тем, кто нуждается в помощи.

Переедать, злоупотреблять алкоголем.

Поднимать с земли деньги и другие ценности. Согласно суеверию, это к несчастьям и неприятностям.

Готовить блюда из курицы и яиц, так как святой Сергий считается покровителем домашней птицы. Лучше подавать к столу ягоды, овощи, каши.

Приметы на 8 октября

В ночь на 8 октября выпадал снег – зима наступит в Михайлов день – 21 ноября.

Северный ветер – к холодной зиме, южный – к теплой, западный – к снежной.

Молитва святому Сергию Радонежскому

Этой молитвой можно попросить у святого помощи в развитии ума у детей, даровании способностей к учебе.

О, священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою и любовию, яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся и небесныя силы приобщивыйся, но от нас духом любве твоея не отступивый, и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый! Велие имея дерзновение ко Всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущей в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия. Испроси нам от Великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен: веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делех благих преспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго Суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: "Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира". Аминь.

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