День СБУ: самые оригинальные поздравления силовикам

Ежегодно 25 марта в Украине отмечается День СБУ – профессиональный праздник всех сотрудников Службы безопасности Украины.

Так, 25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Службе безопасности Украины". Именно в этот день, начиная с 2001 года, отмечается День СБУ. Праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы, он является официальным, но не выходным днем в календаре. В День СБУ OBOZREVATEL публикует самые оригинальные поздравления силовикам.

День СБУ: оригинальные поздравления art-shop.com.ua

День СБУ: оригинальные поздравления в стихах и прозе

СБУ сегодня светлый отмечает праздник свой.

Я тебя спешу поздравить, потому что ты герой.

Пусть здоровье крепче камня будет у тебя всегда,

И проблемы все растают будто талая вода.

Не грусти, шути и смейся, будь уверенным в себе.

Сто прекрасных пожеланий шлю сегодня я тебе.

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День СБУ: оригинальные поздравления vesti.ua

Хорошо, когда есть кому защитить. И очень хорошо, когда защитник силен. Желаем вам быть сильными... И чтобы всегда было кому поблагодарить вас за ваш неспокойный труд!

День СБУ: оригинальные поздравления vesti.ua

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Работников из службы безопасности

От всей души мы поздравляем,

Чтоб меньше было бы опасности,

Спокойствия мы вам желаем,

Пусть будет в жизни счастье,

Удача, радость и успех,

Пусть будет денег больше в одночасье,

И в доме пусть звучит веселый смех.

День СБУ: открытки с поздравлениями

День СБУ: оригинальные поздравления dli.donetsk.ua

День СБУ: оригинальные поздравления vesti.ua

День СБУ: оригинальные поздравления golos.com.ua

День СБУ: оригинальные поздравления RB7.ru

День СБУ: оригинальные поздравления vesti.ua

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