День СБУ: самые оригинальные поздравления силовикам

Ежегодно 25 марта в Украине отмечается День СБУ – профессиональный праздник всех сотрудников Службы безопасности Украины.
Так, 25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Службе безопасности Украины". Именно в этот день, начиная с 2001 года, отмечается День СБУ. Праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы, он является официальным, но не выходным днем в календаре. В День СБУ OBOZREVATEL публикует самые оригинальные поздравления силовикам.
День СБУ: оригинальные поздравления
art-shop.com.ua
День СБУ: оригинальные поздравления в стихах и прозе
СБУ сегодня светлый отмечает праздник свой.
Я тебя спешу поздравить, потому что ты герой.
Пусть здоровье крепче камня будет у тебя всегда,
И проблемы все растают будто талая вода.
Не грусти, шути и смейся, будь уверенным в себе.
Сто прекрасных пожеланий шлю сегодня я тебе.
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День СБУ: оригинальные поздравления
vesti.ua
Хорошо, когда есть кому защитить. И очень хорошо, когда защитник силен. Желаем вам быть сильными... И чтобы всегда было кому поблагодарить вас за ваш неспокойный труд!
День СБУ: оригинальные поздравления
vesti.ua
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Работников из службы безопасности
От всей души мы поздравляем,
Чтоб меньше было бы опасности,
Спокойствия мы вам желаем,
Пусть будет в жизни счастье,
Удача, радость и успех,
Пусть будет денег больше в одночасье,
И в доме пусть звучит веселый смех.
День СБУ: открытки с поздравлениями
День СБУ: оригинальные поздравления
dli.donetsk.ua
День СБУ: оригинальные поздравления
vesti.ua
День СБУ: оригинальные поздравления
golos.com.ua
День СБУ: оригинальные поздравления
RB7.ru
День СБУ: оригинальные поздравления
vesti.ua
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