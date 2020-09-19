День рождения смайлика: история популярности и интересные факты

19 сентября считается днем рождения смайлика. Так, именно в этот день в 1982 году для обозначения улыбки стали использовать последовательность символов :-).

OBOZREVATEL предлагает узнать, как появился смайлик, как стал популярным, а также публикует интересные факты о нем.

История появления смайлика

19 сентября 1982 года профессор Скотт Фалман из Университета Карнеги-Меллона в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, предложил использовать последовательность символов :-)в качестве смайлика.

Так появился смайлик, или, как его еще называют, эмотикон. А в 1998 году Сигэтака Курита из Японии, вдохновившись символами обозначения погоды, уличными знаками и иероглифами, создал изображения эмодзи ("э" – картинка, "модзи" – знак), помогающие выражать эмоции.

При этом знаменитая желтая рожица появилась еще в конце 50-х – начале 60-х годов ХХ столетия. Так, по одной из версий, автор смайлика – американский художник Харви Болл. Он нарисовал его в 1963 году для страховой компании, которая стремилась поднять мотивацию и моральный дух своих сотрудников.

Примерно в тот же период на радиостанции WMCA в Нью-Йорке проходил конкурс, победители которого получали желтую толстовку со смайликом и надписью "Хорошие парни WMCA".

Кроме того, стилизованное грустное лицо использовал в одном из своих фильмов шведский режиссер Ингмар Бергман, а в 1950-х смайлики присутствовали на рекламных плакатах фильма "Лили".

Интересные факты о смайлике

Самым древним смайликом считается нанесенный на глиняный кувшин 1700-х годов до н. э. Его в 2017 году обнаружили во время раскопок в Турции.

В начале 1970-х годов братья Спейн из Филадельфии популяризировали смайлик, начав печатать изображение на своей продукции: кружках, футболках, значках, наклейках и т.д.

Считается, что первым использовать скобку в качестве улыбки придумал в 1969 году писатель Владимир Набоков, предложивший это во время интервью журналу The New York Times.

Самым популярным в мире смайликом в настоящее время является "лицо со слезами радости".

Люди в возрасте от 32 до 44 лет чаще используют смайлики, чем более молодые или более пожилые. При этом женщины на 15% чаще используют смайлики, чем мужчины.

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