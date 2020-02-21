Международный день родного языка Украина вместе со всем миром отмечает ежегодно 21 февраля. Цель этого праздника – поддерживать язык как признак культуры и национальности человека.

День родного языка появился еще в 1999 году и с тех пор является одним из важнейших праздников для каждого, кто бережет и ценит язык своего народа и своей страны. Как появилась эта дата и как ее отмечают, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Международный день родного языка

Международный день родного языка: история праздника

Впервые День родного языка отметили в 2000 году. Он был назначен на 21 февраля решением Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоялась в Париже годом ранее. День для праздника был выбран неслучайно: 21 февраля 1952 года в Пакистане в ходе массовых протестов в защиту бенгальского языка, погибло несколько студентов.

День родного языка в Украине

В условиях войны с Россией и обилия российской пропаганды, День родного языка крайне важен для Украины. В настоящее время Украина – это дом для людей самых разных национальностей. Часть украинцев считают родным языком крымскотатарский, польский, молдавский, литовский, российский или болгарский.

День родного языка в Украине

Международный день родного языка напоминает о том, что следует ценить язык, на котором разговариваешь, но при этом не пытаться навязывать его окружающим и уважать официальный язык своего государства. В этот день по всей Украине проходят различные официальные мероприятия, направленные на защиту и развитие украинского языка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в киевском метро разгорелся скандал из-за украинского языка. К писателю Богдану Логвиненко начали цепляться неизвестные, утверждая, что на украинском языке "даже в селах не разговаривают".

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