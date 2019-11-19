Всемирный день ребенка: необычные поздравления с праздником

Всемирный день ребенка празднуется 20 ноября. Эта дата была провозглашена Генассамблеей ООН еще в 1954 году.

20 ноября было выбрано не случайно – в этот день в 1959 году в ООН была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году – Конвенция о правах ребенка. Годовщина принятия этих важнейших международных документов отмечается 20 ноября с 1990 года. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с оригинальными поздравлениями для детей и их родителей в стихах и прозе.

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка – поздравления в стихах

Всемирный день ребенка

Встречаем всей планетой,

Счастливы пусть будут

На Земле все дети.

Живут пусть окруженные

Любовью и добром,

Веселым шумом, гамом

Наполнят каждый дом.

Под мирным, чистым небом

Растут пусть наши дети

И, словно детский мячик,

Кружится планета.

***

Со Всемирным днем ребенка

Поздравляю от души!

Пусть жизнь будет яркой, звонкой.

Дни пусть будут хороши.

Много солнца я желаю,

Много нежности, тепла.

Чтоб карета золотая

Тебя к счастью бы везла.

Чтоб желанья исполнялись

Даже без волшебных слов.

Чтоб тобой все восторгались.

Смеха, радости, цветов!

***

Праздник для всех,

На года не взирая,

С чем вас сердечно

Сейчас поздравляю:

Ведь каждый взрослый

Так называемый —

Тот же ребенок

Неуправляемый.

Я вам желаю

Веселых улыбок,

Делать поменьше

Детских ошибок.

Радостей море,

Смеха искристого,

Яркого солнца

И неба чистого!

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка – поздравления в прозе

Поздравляю со Всемирным днём ребёнка. Желаю сладостей и радостей, веселья и замечательных друзей, чудесных приключений и удачи, счастливого детства и забавных идей. Никогда не грусти, верь в свои мечты, радуй родителей и удивляй весь этот мир!

***

Что самое очаровательное на свете? Конечно малыши. Во всемирный день ребенка хочется пожелать всем карапузам на Земле получить ласку родителей. У кого есть мама и папа, то пусть они будут сегодня очень терпимы и не наказывают ни за баловство, ни за капризы. А те, у кого пока еще отца с матерью нет, пусть найдут их, родных и искренних, готовых подарить ту любовь, которой не хватало до этого.

***

Поздравляю детей всей планеты, любопытных "почемучек" и любимых "чекупилок". Пускай счастливыми будут ясные детские глаза, пускай они всегда светятся радостью, здоровым любопытством и искренним удивлением. Пускай детская энергия и желание все успеть, заряжает всех на свете. Пускай каждый малыш на земле, будет защищен и обласкан родителями.

Всемирный день ребенка – открытки

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка – видео-поздравления

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября Украина будет праздновать День достоинства и свободы. Этот патриотический праздник посвящен началу двух революций: Оранжевой и Революции Достоинства.

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