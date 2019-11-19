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19 ноября • обновлено в 19:25
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Всемирный день ребенка: необычные поздравления с праздником

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Всемирный день ребенка празднуется 20 ноября. Эта дата была провозглашена Генассамблеей ООН еще в 1954 году.

20 ноября было выбрано не случайно – в этот день в 1959 году в ООН была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году – Конвенция о правах ребенка. Годовщина принятия этих важнейших международных документов отмечается 20 ноября с 1990 года. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с оригинальными поздравлениями для детей и их родителей в стихах и прозе.

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка – поздравления в стихах

Всемирный день ребенка

Встречаем всей планетой,

Счастливы пусть будут

На Земле все дети.

Живут пусть окруженные

Любовью и добром,

Веселым шумом, гамом

Наполнят каждый дом.

Под мирным, чистым небом

Растут пусть наши дети

И, словно детский мячик,

Кружится планета.

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***

Со Всемирным днем ребенка

Поздравляю от души!

Пусть жизнь будет яркой, звонкой.

Дни пусть будут хороши.

Много солнца я желаю,

Много нежности, тепла.

Чтоб карета золотая

Тебя к счастью бы везла.

Чтоб желанья исполнялись

Даже без волшебных слов.

Чтоб тобой все восторгались.

Смеха, радости, цветов!

***

Праздник для всех,

На года не взирая,

С чем вас сердечно

Сейчас поздравляю:

Ведь каждый взрослый

Так называемый —

Тот же ребенок

Неуправляемый.

Я вам желаю

Веселых улыбок,

Делать поменьше

Детских ошибок.

Радостей море,

Смеха искристого,

Яркого солнца

И неба чистого!

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка – поздравления в прозе

Поздравляю со Всемирным днём ребёнка. Желаю сладостей и радостей, веселья и замечательных друзей, чудесных приключений и удачи, счастливого детства и забавных идей. Никогда не грусти, верь в свои мечты, радуй родителей и удивляй весь этот мир!

***

Что самое очаровательное на свете? Конечно малыши. Во всемирный день ребенка хочется пожелать всем карапузам на Земле получить ласку родителей. У кого есть мама и папа, то пусть они будут сегодня очень терпимы и не наказывают ни за баловство, ни за капризы. А те, у кого пока еще отца с матерью нет, пусть найдут их, родных и искренних, готовых подарить ту любовь, которой не хватало до этого.

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***

Поздравляю детей всей планеты, любопытных "почемучек" и любимых "чекупилок". Пускай счастливыми будут ясные детские глаза, пускай они всегда светятся радостью, здоровым любопытством и искренним удивлением. Пускай детская энергия и желание все успеть, заряжает всех на свете. Пускай каждый малыш на земле, будет защищен и обласкан родителями.

Всемирный день ребенка – открытки

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка – видео-поздравления

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября Украина будет праздновать День достоинства и свободы. Этот патриотический праздник посвящен началу двух революций: Оранжевой и Революции Достоинства.

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Автор
Игорь Никитин Игорь Никитин
Темы
Праздники Родители и дети
Теги
праздник дети
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