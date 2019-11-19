Всемирный день ребенка: необычные поздравления с праздником

Всемирный день ребенка празднуется 20 ноября. Эта дата была провозглашена Генассамблеей ООН еще в 1954 году.
20 ноября было выбрано не случайно – в этот день в 1959 году в ООН была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году – Конвенция о правах ребенка. Годовщина принятия этих важнейших международных документов отмечается 20 ноября с 1990 года. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с оригинальными поздравлениями для детей и их родителей в стихах и прозе.
Всемирный день ребенка
Всемирный день ребенка – поздравления в стихах
Всемирный день ребенка
Встречаем всей планетой,
Счастливы пусть будут
На Земле все дети.
Живут пусть окруженные
Любовью и добром,
Веселым шумом, гамом
Наполнят каждый дом.
Под мирным, чистым небом
Растут пусть наши дети
И, словно детский мячик,
Кружится планета.
***
Со Всемирным днем ребенка
Поздравляю от души!
Пусть жизнь будет яркой, звонкой.
Дни пусть будут хороши.
Много солнца я желаю,
Много нежности, тепла.
Чтоб карета золотая
Тебя к счастью бы везла.
Чтоб желанья исполнялись
Даже без волшебных слов.
Чтоб тобой все восторгались.
Смеха, радости, цветов!
***
Праздник для всех,
На года не взирая,
С чем вас сердечно
Сейчас поздравляю:
Ведь каждый взрослый
Так называемый —
Тот же ребенок
Неуправляемый.
Я вам желаю
Веселых улыбок,
Делать поменьше
Детских ошибок.
Радостей море,
Смеха искристого,
Яркого солнца
И неба чистого!
Всемирный день ребенка
Всемирный день ребенка – поздравления в прозе
Поздравляю со Всемирным днём ребёнка. Желаю сладостей и радостей, веселья и замечательных друзей, чудесных приключений и удачи, счастливого детства и забавных идей. Никогда не грусти, верь в свои мечты, радуй родителей и удивляй весь этот мир!
***
Что самое очаровательное на свете? Конечно малыши. Во всемирный день ребенка хочется пожелать всем карапузам на Земле получить ласку родителей. У кого есть мама и папа, то пусть они будут сегодня очень терпимы и не наказывают ни за баловство, ни за капризы. А те, у кого пока еще отца с матерью нет, пусть найдут их, родных и искренних, готовых подарить ту любовь, которой не хватало до этого.
***
Поздравляю детей всей планеты, любопытных "почемучек" и любимых "чекупилок". Пускай счастливыми будут ясные детские глаза, пускай они всегда светятся радостью, здоровым любопытством и искренним удивлением. Пускай детская энергия и желание все успеть, заряжает всех на свете. Пускай каждый малыш на земле, будет защищен и обласкан родителями.
Всемирный день ребенка – открытки
Всемирный день ребенка
Всемирный день ребенка
Всемирный день ребенка
Всемирный день ребенка
Всемирный день ребенка
Всемирный день ребенка
Всемирный день ребенка – видео-поздравления
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября Украина будет праздновать День достоинства и свободы. Этот патриотический праздник посвящен началу двух революций: Оранжевой и Революции Достоинства.
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