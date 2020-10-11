День работников СЭС Украины 2020: лучшие поздравления с праздником

День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы был учрежден указом президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году и отмечается каждое второе воскресенье октября. В 2020 году эта дата приходится на 11 октября.

К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, картинки и видео.

День работников СЭС: смс, стихи и проза

Сегодня мы поздравляем,

И искренне им добра желаем,

Работников санэпидемслужбы,

Пусть живут среди мира и дружбы

Не унывать, улыбаться, мечтать,

Перед невзгодами не отступать,

Верить, надеяться, близких любить,

Верность своим убеждениям хранить.

***

Всім, хто в СЕС відмінно служить,

Поздоровлення мої.

Бажаю успіхів в роботі,

А в серці – палкої любові.

***

В Украине СЭС сегодня отмечает

Праздник свой и только свой,

С ним тебя и поздравляю!

Пусть любовь, добро, покой

Рядом будут неотступно,

От любой беды хранят.

И растет доход ежеминутно,

И душа, и сердце не болят.

***

Санитары города, деревни –

Всюду вы блюдете чистоту,

И готов пусть каждый на коленях

Чистить, убирать всю ерунду,

Что противоречит вашим нормам.

Ведь страна здоровой должна быть!

Поздравок с подарком вам оформим,

И с великим удовольствием – дарить.

***

З професійним святом – Днем працівників державної санітарно-епідеміологічної служби! Прийміть найщиріші вітання! Нехай Вам завжди посміхається доля, життя дарує спокій і добробут, а робота приносить лише радість і задоволення. Успіхів, міцного здоров’я та благополуччя у Ваших родинах.

***

Пусть солнце улыбнется вам и подарит тепло, пусть всякое вас зло обходит стороной. Спасибо вам за то, что вы есть, спасибо за ваш труд и внимательность. С Днем работников санитарно-эпидемиологической службы!

***

Вітаю з Днем працівників санітарно-епідеміологічної служби України. Бажаю тримати в чистоті і порядку свої думки і весь навколишній світ. Бажаю пильності і обачності, обережності і впевненості в своїх діях. Бажаю життя без вірусів і бактерій, в яскравих променях щастя і любові!

Картинки и открытки ко Дню работников СЭС Украины

День работников СЭС Украины: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач озвучил сроки, когда COVID-19 ослабнет вместе с гриппом и ОРВИ.

По материалам: pozdravok.ru.