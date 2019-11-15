День работников радио, телевидения и связи Украины 2019: оригинальные поздравления с праздником

В Украине День работников радио, телевидения и связи празднуется 16 ноября. Эта дата была предложена правительству Национальной телекомпанией Украины в 1994 году.
В настоящее время этот день отмечают не только сотрудники радиостанций, но также телевизионщики и представители интернет-СМИ. Празднуют 16 ноября и специалисты связи, которые обеспечивают работу телефонных сетей и интернет-связи. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.
День работников радио, телевидения и связи
День работников радио, телевидения и связи – поздравления в стихах
Праздник радио и связи,
Телевиденья пришел,
Мы, конечно, этот праздник
Все отметим хорошо.
Всем работникам приветы,
Поздравленья раздаем,
И веселые куплеты,
Если нужно, им споем.
***
Всех работников радио, ТВ и связи
Поздравляю от души,
Непроста работа ваша,
Результаты — хороши!
Всем желаю вдохновения,
Радости и позитива,
Креативного подхода,
Только светлой перспективы.
***
Сегодня праздник интересный,
День радио работников и телевидения,
Ваши профессии для всех известны,
Вы постоянно в обсуждении,
Мы всем желаем вам здоровья,
Большой и крепкой дружбы,
Сопровождались чтоб всегда любовью,
Чтоб разногласий не было на службе,
Пусть будет в жизни больше смеха,
Пусть счастье никогда не покидает,
Работа чтоб для вас была утехой,
Пускай удача никогда не пропадает!
День работников радио, телевидения и связи
День работников радио, телевидения и связи – поздравления в прозе
Поздравляю с Днём работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю радостных новостей, великолепных идей, бравой работы, успешной деятельности, весёлых сюжетов, полезной информации, увлекательных занятий и большого счастья на жизненном пути.
***
Дорогие друзья! Сегодня, в день работников радио, телевидения и связи Украины, хочется настроиться с Вами на одну радиоволну, и в прямом эфире, на всю страну поздравить Вас с праздником. Пожелать вдохновения и любви, хорошего настроения и позитива, а также всего того, что Вы сами желаете слушателям и телезрителям! Вы несёте радость в каждом слове, дарите задор и легкость каждой песней, и просто держите в курсе всех событий. Спасибо, ребята, за нелёгкий труд!
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С профессиональным праздником всех, кто относится к сфере радиовещания, телевидения или связи Украины. Пусть сигналы всегда идут хорошо, радиослушатели радуются услышанным песням, а разговоры между людьми приносят им только позитивные эмоции. Поздравляем и желаем быть счастливыми на работе каждый день.
День работников радио, телевидения и связи – картинки и открытки
День работников радио, телевидения и связи
День работников радио, телевидения и связи
День работников радио, телевидения и связи
День работников радио, телевидения и связи
День работников радио, телевидения и связи
День работников радио, телевидения и связи
День работников радио, телевидения и связи
День работников радио, телевидения и связи
День работников радио, телевидения и связи – видео поздравления
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