День работников радио, телевидения и связи Украины 2019: оригинальные поздравления с праздником

В Украине День работников радио, телевидения и связи празднуется 16 ноября. Эта дата была предложена правительству Национальной телекомпанией Украины в 1994 году.

В настоящее время этот день отмечают не только сотрудники радиостанций, но также телевизионщики и представители интернет-СМИ. Празднуют 16 ноября и специалисты связи, которые обеспечивают работу телефонных сетей и интернет-связи. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.

День работников радио, телевидения и связи

День работников радио, телевидения и связи – поздравления в стихах

Праздник радио и связи,

Телевиденья пришел,

Мы, конечно, этот праздник

Все отметим хорошо.

Всем работникам приветы,

Поздравленья раздаем,

И веселые куплеты,

Если нужно, им споем.

***

Всех работников радио, ТВ и связи

Поздравляю от души,

Непроста работа ваша,

Результаты — хороши!

Всем желаю вдохновения,

Радости и позитива,

Креативного подхода,

Только светлой перспективы.

***

Сегодня праздник интересный,

День радио работников и телевидения,

Ваши профессии для всех известны,

Вы постоянно в обсуждении,

Мы всем желаем вам здоровья,

Большой и крепкой дружбы,

Сопровождались чтоб всегда любовью,

Чтоб разногласий не было на службе,

Пусть будет в жизни больше смеха,

Пусть счастье никогда не покидает,

Работа чтоб для вас была утехой,

Пускай удача никогда не пропадает!

День работников радио, телевидения и связи

День работников радио, телевидения и связи – поздравления в прозе

Поздравляю с Днём работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю радостных новостей, великолепных идей, бравой работы, успешной деятельности, весёлых сюжетов, полезной информации, увлекательных занятий и большого счастья на жизненном пути.

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Дорогие друзья! Сегодня, в день работников радио, телевидения и связи Украины, хочется настроиться с Вами на одну радиоволну, и в прямом эфире, на всю страну поздравить Вас с праздником. Пожелать вдохновения и любви, хорошего настроения и позитива, а также всего того, что Вы сами желаете слушателям и телезрителям! Вы несёте радость в каждом слове, дарите задор и легкость каждой песней, и просто держите в курсе всех событий. Спасибо, ребята, за нелёгкий труд!

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С профессиональным праздником всех, кто относится к сфере радиовещания, телевидения или связи Украины. Пусть сигналы всегда идут хорошо, радиослушатели радуются услышанным песням, а разговоры между людьми приносят им только позитивные эмоции. Поздравляем и желаем быть счастливыми на работе каждый день.

День работников радио, телевидения и связи – картинки и открытки

День работников радио, телевидения и связи

День работников радио, телевидения и связи

День работников радио, телевидения и связи

День работников радио, телевидения и связи

День работников радио, телевидения и связи

День работников радио, телевидения и связи

День работников радио, телевидения и связи

День работников радио, телевидения и связи

День работников радио, телевидения и связи – видео поздравления

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