День работников прокуратуры Украины: поздравления с профессиональным праздником

День работников прокуратуры отмечается в Украине ежегодно 1 декабря. Этот праздник был учрежден в 2000 году указом президента Леонида Кучмы.

Прокуроры отвечают за то, чтобы государство не нарушало права человека, проверяют работу государственных служб и чиновников, а также следят за тем, чтобы граждане Украины не преступали закон. Специализированная антикоррупционная прокуратура, военные прокуроры, Генеральная прокуратура Украины – все они отмечают свой профессиональный день 1 декабря, а OBOZREVATEL собрал лучшие открытки, видео и поздравления с Днем работников прокуратуры Украины.

День прокуратуры 2019

День работников прокуратуры – поздравления в стихах

Здоровья и терпения,

В работе успеха, везения,

Долголетия и любви,

Отсутствия преград на пути,

Желаний исполнения,

Всех, без исключения,

На отдых бесплатные туры,

В день работников прокуратуры.

***

Пускай прокуратура Украины

Работает успешно и стабильно!

Пускай вам покоряются вершины

И будет пусть всегда и все посильно!

Фемиде подчиняться вечно надо,

Ведь только в справедливости есть сила!

Желаю, чтоб отличная зарплата

Вам радость каждый месяц приносила!

***

Поздравляем мы сегодня

Всю прокуратуру.

Все боятся, уважают

Видную фигуру.

Ваша сложная работа —

Важное призвание,

Пусть не "двинется" от стресса

Разум и сознание.

Всем здоровья и успехов,

В семьях — понимания,

Никогда не падать духом,

Воплощать мечтания.

День прокуратуры 2019

День работников прокуратуры – поздравления в прозе

Поздравляю с Днём работников прокуратуры Украины. Желаю всегда оставаться мощным щитом истины в любом вопросе, а также невозмутимым и непоколебимым профессионалом любых попавшихся в твои руки дел. Успехов в работе и желаемых результатов, благополучия в жизни и сбыточных надежд!

***

Неоценим Ваш вклад, работника прокуратуры Украины, в дело формирования нашей страны, как правового государства и укрепления законности. В Ваш праздник, День прокуратуры, примите поздравления с пожеланиями успехов на нелегком трудовом поприще и благополучия в семье!

***

Доблестные стражи порядка! От всего сердца поздравляю вас с Днём работника прокуратуры! Закон — ваш помощник и наставник, по которому вы защищаете государство от бандитизма, коррупции и несправедливости. Пускай в ваших семья царит благополучие, счастье и любовь, а родные помогают вам справится с усталостью от работы, даря тепло и улыбки.

День работников прокуратуры – открытки

День прокуратуры 2019

День прокуратуры 2019

День прокуратуры 2019

День прокуратуры 2019

День прокуратуры 2019

День прокуратуры 2019

День прокуратуры 2019

День прокуратуры 2019

День прокуратуры 2019

День работников прокуратуры – видео-поздравления

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