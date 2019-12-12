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День пророка Наума: что нельзя делать 14 декабря

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14 декабря православная церковь отмечает День памяти святого пророка Наума.

Святой Наум является одним из двенадцати малых библейских пророков, он написал Книгу пророка Наума, седьмую среди книг "малых пророков". Подробнее о празднике, его истории, традициях и запретах – в материале OBOZREVATEL.

День памяти пророка Наума: история

Пророк Наум (художник Джеймс Тиссо)

Пророк Наум (художник Джеймс Тиссо)

wikipedia.org

Святой пророк Наум был родом из селения Елкоша в Галилее. Жил он в 7-м веке до Рождества Христового. Его имя означает "утешитель" и, возможно, является уменьшенной формой от имени Неемия ("Господь утешит").

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Обстоятельства жизни пророка малоизвестны. Он умер на 45-м году и был погребен в своей родной земле.

Ветхозаветная книга Наума была написана в период между падением Фив и падением Ниневии – между 663 и 612 годами до нашей эры.

День пророка Наума: что нельзя делать 14 декабря

religruss.info

Книга предсказывает гибель ассирийского города Ниневии за беззакония, хулу ассирийского царя Сеннахирима на Бога и за разрушение Израильского царства.

День Наума: традиции

Издавна пророк Наум считается покровителем учащихся, за что его и прозвали Грамотником.

В Украине, по традиции, на праздник Наума, 14 декабря, начинались занятия в дореволюционной школе. Каждый ученик приносил в школу горшочек каши и должен был угостить учителя.

Икона из пророческого ряда церкви Преображения, Кижи, XVIII в.

Икона из пророческого ряда церкви Преображения, Кижи, XVIII в.

wikipedia.org

А поскольку учитель не мог съесть столько каши, то все вытаскивали из-за голенища сапога по ложке и к трапезе приступали все.

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Народные приметы в День Наума

Если в День Наума звезды светили ярко, это означало приход морозов. Громкое каркание ворон предвещало снегопад. Глухой лай собак – к метели. Облака против ветра плывут – к похолоданию. Северный ветер в день Наума также предвещал сильное похолодание.

Если 14 декабря месяц в рукавицах (с боковыми столбами), то ударит мороз, а если "на спинке лежит" – к потеплению.

День пророка Наума: что нельзя делать 14 декабря

pixabay.com

Также верили, что рожденные 14 декабря в будущем будут богатыми и счастливыми.

День Наума: что нельзя делать

Раньше считалось, что во время уроков нельзя есть, иначе выученное заешь. А книгу нельзя оставлять открытой – а то все, что учил, позабудешь.

Также люди верили, что пророк Наум и худой разум наведет на ум.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
религия праздник календарь традиции церковь
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