День пророка Наума: что нельзя делать 14 декабря

14 декабря православная церковь отмечает День памяти святого пророка Наума.
Святой Наум является одним из двенадцати малых библейских пророков, он написал Книгу пророка Наума, седьмую среди книг "малых пророков". Подробнее о празднике, его истории, традициях и запретах – в материале OBOZREVATEL.
День памяти пророка Наума: история
Пророк Наум (художник Джеймс Тиссо)
wikipedia.org
Святой пророк Наум был родом из селения Елкоша в Галилее. Жил он в 7-м веке до Рождества Христового. Его имя означает "утешитель" и, возможно, является уменьшенной формой от имени Неемия ("Господь утешит").
Обстоятельства жизни пророка малоизвестны. Он умер на 45-м году и был погребен в своей родной земле.
Ветхозаветная книга Наума была написана в период между падением Фив и падением Ниневии – между 663 и 612 годами до нашей эры.
religruss.info
Книга предсказывает гибель ассирийского города Ниневии за беззакония, хулу ассирийского царя Сеннахирима на Бога и за разрушение Израильского царства.
День Наума: традиции
Издавна пророк Наум считается покровителем учащихся, за что его и прозвали Грамотником.
В Украине, по традиции, на праздник Наума, 14 декабря, начинались занятия в дореволюционной школе. Каждый ученик приносил в школу горшочек каши и должен был угостить учителя.
Икона из пророческого ряда церкви Преображения, Кижи, XVIII в.
wikipedia.org
А поскольку учитель не мог съесть столько каши, то все вытаскивали из-за голенища сапога по ложке и к трапезе приступали все.
Народные приметы в День Наума
Если в День Наума звезды светили ярко, это означало приход морозов. Громкое каркание ворон предвещало снегопад. Глухой лай собак – к метели. Облака против ветра плывут – к похолоданию. Северный ветер в день Наума также предвещал сильное похолодание.
Если 14 декабря месяц в рукавицах (с боковыми столбами), то ударит мороз, а если "на спинке лежит" – к потеплению.
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Также верили, что рожденные 14 декабря в будущем будут богатыми и счастливыми.
День Наума: что нельзя делать
Раньше считалось, что во время уроков нельзя есть, иначе выученное заешь. А книгу нельзя оставлять открытой – а то все, что учил, позабудешь.
Также люди верили, что пророк Наум и худой разум наведет на ум.
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