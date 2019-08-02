День пророка Ильи: что категорически запрещено делать в праздник

В пятницу, 2 августа, православные христиане чтят память ветхозаветного пророка Ильи.

OBOZREVATEL подготовил информацию о святом и о запретах этого дня.

Ильин день 2019

Что известно о пророке

Илья – один из самых почитаемых среди православных христиан ветхозаветный пророк. Его считают защитником чистой веры и покровителем верных Господу.

В Старом и Новом Заветах имя пророка случается в описаниях различных чудес. Так, известно, что после молитвы Ильи прекратились дожди и начался голод, а через три года снова, по его же молитве, наступали дожди. Кроме того, Илья исцелял больных, помогал нуждающимся и нищим.

Библейские легенды также говорят о том, что Илья сводил огонь с неба, чтобы наказывать грешников и воскрешать людей. В Библии также сказано, что Илья не умер, а был вознесен живым на небеса.

О чем просят у Ильи

Считается, что к иконе пророка можно обращаться с любыми просьбами. У Ильи особенно просят исцеления, благополучия в семье, защиты от завистников и злого взгляда. Незамужние девушки вымаливают у пророка хорошего мужа.

Что категорически запрещено делать в Ильин день

В народе верят, что после праздника Ильи лучше не купаться в открытых водоемах. Считается, что праздник символизирует наступление осеннего периода. Кроме того, люди верят и в то, что у водоемов этого дня собирается разная нечисть, поэтому их следует обходить стороной.

Существует поверье, что в день Ильи вся нечисть спасается от огненного наказания святого и превращается в животных. Поэтому люди на Илью не выпускали из дома собак и кошек, чтобы в них не вселился злой дух.

Нельзя в Ильин день работать в поле, потому что за это пророк может наказать своим огнем.

Образ Ильи, как покровителя природных стихий, в народе почитали, поэтому старались не делать ничего запрещенного, чтобы не получить наказание.

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