День проpока Наума: традиции и суеверия праздника

В понедельник, 14 декабря, православные верующие почитают память пророка Наума. Этот святой Наум считается покровителем людей умственного труда, в народе день его памяти известен как Наумов день, или Наум Грамотник.

О том, как отмечается праздник, какие традиции и суеверия существуют в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

Пророк Наум (ивр. Неемия) был одним из 12 малых ветхозаветных пророков. Он жил в 7-6 столетиях до нашей эры, во времена правления царя Езекии; был родом из города Елкош в Галилее.

Его авторству принадлежит Книга пророка Наума – седьмая среди книг малых пророков. Она была написана в период 663-612 годов до Рождества Христова и предсказывала крах ассирийской Ниневии за хулу царя Сеннахирима на Бога, беззакония и разрушение Израильского царства.

Подробности жизни пророка Наума малоизвестны, но, согласно церковному преданию, он умер на 45-м году и был погребен на своей родине.

Святой Наум издавна считался покровителем людей, которые занимаются умственным трудом. В этот день детей традиционно отдавали в учение: 1 декабря (по старому стилю) было аналогом современного 1 сентября.

Верующие молятся святому Науму с просьбами о покровительстве в умственном труде.

В старину в День Наума семья будущего ученика отправлялась в церковь, чтобы получить благословление. Затем в дом приглашали учителя и передавали ему ребенка-отрока, при этом последний должен был трижды поклониться до земли своему наставнику.

Наши предки верили, что во время уроков нельзя есть – выученное заешь. Также нельзя оставлять книгу открытой – иначе все, что выучил, забудешь.

Смотреть в зеркало после заключения сделок, подписания документов: все договоренности будут пустыми, гласит суеверие.

Выходить из дома после заката – в это время по улицам гуляет нечистая сила.

Смотреть в глаза нищему, когда подаешь милостыню, – можно оказаться на его месте.

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