День преподобного Льва: что нельзя делать, опасные приметы

Христианская церковь 4 марта чтит память преподобного Льва, епископа Катанского. В Украине же этот праздник получил название День преподобного Льва.

В народе с ним связывают много разных поверий и примет. Подробнее о них расскажет OBOZREVATEL.

Преподобный Лев, епископ Катанский azbyka.ru

Так, по народному поверью, если больной человек увидит в ночь накануне Дня преподобного Льва падающую с неба звезду, то говорили, что он в этом году умрет. К больному даже приходили попрощаться его близкие и друзья, поскольку "это его звезда с неба упала и она с собой душу заберет!".

Однако при этом многие из народных рассказов опровергают это суеверие.

А на Подолье о падающей звезде рассказывали легенду, согласно которой якобы нечистый хочет, чтобы и его звезды в небе горели, а не только Божьи и ангельские. И когда ангелы, осматривая небо, заметят зажженную чертом звезду, они сбрасывают ее на землю. Поэтому падающие звезды в День преподобного Льва не являются плохим знаком.

Приметы в День преподобного Льва связаны с падающими звездами pixabay.com

Тем не менее в народе бытует поверье, что в этот праздник нельзя смотреть на падающие с неба звезды, чтобы с жизни "не скатилось" время, как звезда с неба.

Когда-то на Льва также существовала традиция печь обрядовое печенье "кокурки" – круглые колобки на сливочном масле.

Также считалось, что в День преподобного Льва нужно взять у кузнеца огня из горна и отнести его в поле, чтобы закрепить единение земли, сохи и бороны.

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