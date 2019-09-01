День предпринимателя Украины: как оригинально поздравить

В первое воскресенье сентября в Украине отмечается День предпринимателя. Он установлен Указом Президента Леонида Кучмы № 1110/98 от 5 октября 1998 года.

Главная цель праздника - отметить важную роль, которую играет этот сектор экономики в формировании нового экономического строя, развитии демократии и гражданского общества. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления в стихах и прозе.

Поздравления в стихах

Кто всего добился сам,

Все самостоятельно —

Этот праздник лишь для вас.

День предпринимателя!

Пусть все ваши начинания,

Без проблем и без забот,

Оправдают ожидания,

Принесут в семью доход.

Пусть вас кризис не коснется,

Стороной пускай пройдет,

Пусть все в жизни удается

И во всем всегда везет!

В День предпринимателя нужно пожелать

Вам большую прибыль чаще получать.

Мыслей гениальных, правильных идей

И здоровья, счастья, ярких светлых дней.

Сила и терпение, выдержка пускай

Вам помогут в трудностях, отогнав печаль.

Много вам везения, пусть вас ждет успех,

Бизнес процветает пусть вовсе без помех!

Поздравления в прозе

Хочу поздравить всех бизнесменов и предпринимателей с их профессиональным праздником и пожелать им всегда быстро находить решение проблемы, не бояться рисковать, принимать только обдуманные решения и обходить всех конкурентов! Пусть ваше дело будет успешным, процветающим и полезным для нашей страны!

Поздравляю с Днем предпринимателя! Желаю каждому, нашедшему в себе жилку предпринимательства — огромных успехов в делах. Легкости подъема на блестящие высоты. Широкого кругозора, потока прибыли, незначительных конкурентов и непрекращающегося развития. Будьте уверены в своих силах, возможностях и потрясающих перспективах!

Открытки

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