День предпринимателя Украины: как оригинально поздравить

В первое воскресенье сентября в Украине отмечается День предпринимателя. Он установлен Указом Президента Леонида Кучмы № 1110/98 от 5 октября 1998 года.
Главная цель праздника - отметить важную роль, которую играет этот сектор экономики в формировании нового экономического строя, развитии демократии и гражданского общества. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления в стихах и прозе.
Поздравления в стихах
Кто всего добился сам,
Все самостоятельно —
Этот праздник лишь для вас.
День предпринимателя!
Пусть все ваши начинания,
Без проблем и без забот,
Оправдают ожидания,
Принесут в семью доход.
Пусть вас кризис не коснется,
Стороной пускай пройдет,
Пусть все в жизни удается
И во всем всегда везет!
В День предпринимателя нужно пожелать
Вам большую прибыль чаще получать.
Мыслей гениальных, правильных идей
И здоровья, счастья, ярких светлых дней.
Сила и терпение, выдержка пускай
Вам помогут в трудностях, отогнав печаль.
Много вам везения, пусть вас ждет успех,
Бизнес процветает пусть вовсе без помех!
Поздравления в прозе
Хочу поздравить всех бизнесменов и предпринимателей с их профессиональным праздником и пожелать им всегда быстро находить решение проблемы, не бояться рисковать, принимать только обдуманные решения и обходить всех конкурентов! Пусть ваше дело будет успешным, процветающим и полезным для нашей страны!
Поздравляю с Днем предпринимателя! Желаю каждому, нашедшему в себе жилку предпринимательства — огромных успехов в делах. Легкости подъема на блестящие высоты. Широкого кругозора, потока прибыли, незначительных конкурентов и непрекращающегося развития. Будьте уверены в своих силах, возможностях и потрясающих перспективах!
Открытки
Ранее OBOZREVATEL, также рассказал, как можно поздравить с 1 сентября, а также какие существуют советы для родителей, чтобы отправить ребенка в школу.
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