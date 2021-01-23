День почерка: что может сказать о человеке его манера писать

Анна Паскевич Праздники 07:00, 23.01.2021

В субботу, 23 января, в мире отмечается День почерка, или День ручного письма. Этот праздник в 1977 году появился благодаря инициативе Ассоциации производителей письменных принадлежностей, которая призвала помнить об уникальности и важности ручного письма каждого человека. Кроме того, в этот день в 1737 году родился Джон Хэнкок, знаменитый государственный деятель США, первый поставивший свою подпись под Декларацией Независимости.

В настоящее время считается, что по почерку можно определить характер человека. Этим занимается специальная наука – графология. А в криминалистике существует судебное почерковедение, посвященное исследованию почерка для решения задач судэкспертизы. OBOZREVATEL рассказывает, что можно узнать о человеке, ознакомившись с его манерой письма.

Наклон

  • Ровный почерк является признаком сильной воли, спокойствия и хладнокровия.

  • Дрожащий, неуверенный почерк часто бывает у людей, эмоционально нестабильных или тех, кто имеет проблемы с алкоголем.

  • Небольшой наклон букв вправо, около 20-30 градусов, считается признаком человека, который предпочитает выражать свои чувства открыто.

  • Наклон около 50-60 градусов может говорить о склонности заводить романы и чрезвычайной коммуникабельности.

  • Существенный наклон влево означает склонность к внезапным и сильным эмоциям.

  • Если человек пишет без наклона, вертикально, ему, вероятно, присущ баланс эмоций и здравомыслия, анализ обстоятельств и продуманные решения.

Ровный почерк является признаком сильной воли, спокойствия и хладнокровия
Pixabay

Строка

  • Ровная горизонтальная строка до конца страницы означает, что человек имеет уравновешенный характер и не теряет самообладания из-за мелких проблем.

  • Строка уходит вверх – признак оптимиста. Вниз – пессимиста и скептика.

  • Неровная строка может говорить о том, что человек подвержен перепадам настроения и является трудно адаптируемым. Ему нелегко выполнить работу, требующей внимания и детального соблюдения правил.

Округлые буквы являются признаком того, что человек открыт для сотрудничества и компромиссов
Pixabay

Буквы

  • Округлые буквы являются признаком того, что человек открыт для сотрудничества и компромиссов. А угловатые означают предрасположенность к соперничеству.

  • Мелкие буквы – признак сдержанности и неагрессивности. Мелкий плотный почерк, который трудно читать, может свидетельствовать о скрытности и иногда скупости.

  • Крупные буквы – признак эмоциональности, иногда даже агрессивности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые установили, что нарушения почерка может быть признаком заболеваний, как правило, нервной системы.

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