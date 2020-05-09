День победы над нацизмом во Второй мировой 2020: картинки, гифки, поздравления и смс
В субботу, 9 мая Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне – государственный праздник, который был установлен в 2015 году в результате принятия закона "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".
Так, с 2015 года Украина отказалась от празднования советского Дня Победы по формату, принятом в СССР. Акцент в новом празднике перенесен с истории военных действий на истории конкретных людей, а его смысл – не в торжествовании, а в почтении, в переосмыслении событий Второй мировой войны. OBOZREVATEL предлагает читателю открытки и поздравления с памятной датой 9 мая.
В Украине также отказались от советских символов Дня Победы – георгиевской ленты и стилизованных предметов военных форм того времени. Символом памяти отныне является красный мак. Также в Украине отказались от термина "Великая отечественная война".
С 9 мая: открытки, картинки, поздравления
С Днем победы! Мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть никто и никогда не увидит войны.
С Днем победы! Желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев страны.
С Днем победы! Желаю, чтобы на нашей планете был мир и покой, а в наших сердцах — надежда и радость. Желаю здоровья, любви, счастья и ярких красок жизни!
С 9 мая: гифки
По материалам pozdravok.ru, glavred.info.
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.