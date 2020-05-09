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9 мая • обновлено в 11:05
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День победы над нацизмом во Второй мировой 2020: картинки, гифки, поздравления и смс

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В субботу, 9 мая Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне – государственный праздник, который был установлен в 2015 году в результате принятия закона "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Так, с 2015 года Украина отказалась от празднования советского Дня Победы по формату, принятом в СССР. Акцент в новом празднике перенесен с истории военных действий на истории конкретных людей, а его смысл – не в торжествовании, а в почтении, в переосмыслении событий Второй мировой войны. OBOZREVATEL предлагает читателю открытки и поздравления с памятной датой 9 мая.

С 9 мая: открытки

С 9 мая: открытки

informator.ua

В Украине также отказались от советских символов Дня Победы – георгиевской ленты и стилизованных предметов военных форм того времени. Символом памяти отныне является красный мак. Также в Украине отказались от термина "Великая отечественная война".

С 9 мая: открытки, картинки, поздравления

С 9 мая: как поздравить

С 9 мая: как поздравить

Апостроф

С Днем победы! Мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть никто и никогда не увидит войны.

Поздравление на 9 мая

Поздравление на 9 мая

Canva

С Днем победы! Желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев страны.

Поздравление с Днем победы

Поздравление с Днем победы

segodnya.ua

С Днем победы! Желаю, чтобы на нашей планете был мир и покой, а в наших сердцах — надежда и радость. Желаю здоровья, любви, счастья и ярких красок жизни!

День победы

День победы

delivery-auto.com

Как поздравить на 9 мая

Как поздравить на 9 мая

ggexp.ru

Картинки на День победы

Картинки на День победы

tochka.net

День победы: открытки

День победы: открытки

informator.ua

Картинки на 9 мая

Картинки на 9 мая

report.if.ua

Поздравление 9 мая

Поздравление 9 мая

sdobra.org

С 9 мая: гифки

День победы над нацизмом во Второй мировой 2020: картинки и поздравления

pozdravok.ru

День победы над нацизмом во Второй мировой 2020: картинки и поздравления

www.davno.ru

День победы над нацизмом во Второй мировой 2020: картинки и поздравления

pozdravok.ru

По материалам pozdravok.ru, glavred.info.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.

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Читайте все новости по теме "День памяти и примирения" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Темы
День памяти и примирения День Победы
Место
Украина
Теги
праздник майские праздники
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
наши предки - Красная Армия и трудовой народ воевали и ложили свои жизни именно за сохранение Советской СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ (!) Родины, где каждому гарантировались права Конституцией СССР: право на достойный и гарантированный труд, на бесплатную медицину, на бесплатное жильё, на социальные гарантии и уверенность в завтрашнем дне. Люди умирали за то, чтобы их дети, внуки и потомки жили при Социализме и Коммунизме, а НЕ при выродках как это сегодня. И вы, либерасты и прочая нечесть, захватившая власть и пребывающая в ней после 1991 года до наших дней НЕ имеете к ней никакого отношения. Для вас это день скорби с маками на могилах ваших предках полица
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Юг Руси
Юг Руси
Ну шо, каструльки, смотрели воздушный Парад в Москве? Впечатлило? ))))
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Lady Праздники

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