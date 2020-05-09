День победы над нацизмом во Второй мировой 2020: картинки, гифки, поздравления и смс

В субботу, 9 мая Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне – государственный праздник, который был установлен в 2015 году в результате принятия закона "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".
Так, с 2015 года Украина отказалась от празднования советского Дня Победы по формату, принятом в СССР. Акцент в новом празднике перенесен с истории военных действий на истории конкретных людей, а его смысл – не в торжествовании, а в почтении, в переосмыслении событий Второй мировой войны. OBOZREVATEL предлагает читателю открытки и поздравления с памятной датой 9 мая.
С 9 мая: открытки
informator.ua
В Украине также отказались от советских символов Дня Победы – георгиевской ленты и стилизованных предметов военных форм того времени. Символом памяти отныне является красный мак. Также в Украине отказались от термина "Великая отечественная война".
С 9 мая: открытки, картинки, поздравления
С 9 мая: как поздравить
Апостроф
С Днем победы! Мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть никто и никогда не увидит войны.
Поздравление на 9 мая
Canva
С Днем победы! Желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев страны.
Поздравление с Днем победы
segodnya.ua
С Днем победы! Желаю, чтобы на нашей планете был мир и покой, а в наших сердцах — надежда и радость. Желаю здоровья, любви, счастья и ярких красок жизни!
День победы
delivery-auto.com
Как поздравить на 9 мая
ggexp.ru
Картинки на День победы
tochka.net
День победы: открытки
informator.ua
Картинки на 9 мая
report.if.ua
Поздравление 9 мая
sdobra.org
С 9 мая: гифки
pozdravok.ru
www.davno.ru
pozdravok.ru
По материалам pozdravok.ru, glavred.info.
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.
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