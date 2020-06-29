День Петра и Павла у католиков: что нельзя делать 29 июня

В понедельник, 29 июня, католическая церковь отмечает большой христианский праздник – День святых апостолов Петра и Павла. В православной традиции дата празднования сместилась и отмечается на две недели позже, 12 июля, – из-за расхождения юлианского и григорианского календарей.

Апостолы Петр и Павел были учениками Иисуса Христа, которые после смерти и воскресения Спасителя проповедовали Евангелие по всему миру. Подробнее о празднике, его истории, традициях и особенностях празднования у католиков рассказывает OBOZREVATEL.

День Петра и Павла: история праздника

Апостол Петр (первоначальное имя – Симон) был родом из галилейской Вифсаиды. Вместе с братом Андреем он промышлял ловлей рыбы. За этим занятием их встретил Иисус Христос и позвал с собой, чтобы сделать их "ловцами людей". Получив от Сына Божьего имя Петр (от еврейского имени Кифа – камень), Симон стал одним из ближайших учеников Иисуса.

Петр также был первым из апостолов, кому Христос явился после своего Воскресения. До конца своей жизни Петр проповедовал учение Евангелия. Как сказано в Деяниях апостолов, Петр проповедовал с такой силой, что за раз обращал в христианство до 5 тысяч человек, исцелял больных и воскрешал умерших. Люди выносили больных на улицу, чтобы их осенила тень апостола.

Апостолы Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день pravlife.org

Савл, до того как стать апостолом Павлом, был гонителем христиан. Однажды по пути в Дамаск к Павлу обратился сам Бог. Странник увидел ослепляюще яркий свет и услышал: "Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?". На вопрос "Кто ты?" Савл услышал: "Я Иисус, Которого ты гонишь". Голос велел ослепшему Савлу идти в Дамаск, что тот и сделал с помощью своих спутников. В Дамаске Савл спустя три дня крестился, прозрев во время погружения в воду. Так Павел стал усердным учеником и проповедником Иисуса Христа.

Оба апостола приняли мученическую смерть в один день около 67 года в Риме. Петр по его собственной просьбе был распят вниз головой, поскольку он не считал себя достойным умереть так же, как Спаситель. Павел, как римский гражданин, был "усечен мечом", то есть обезглавлен. День смерти апостолов был установлен днем их памяти.

Католическая церковь считает святых апостолов Петра и Павла основателями церкви moyaeuropa.com.ua

Традиции праздника у католиков

Католическая церковь считает святых апостолов Петра и Павла основателями церкви, а папу римского – наместником Петра (Петр в католицизме считается первым папой римским).

Так, римско-католическая церковь полагает, что слова о "ключах от Царства Небесного" свидетельствуют о том, что Иисус наделил Петра властью и юридическими полномочиями, которые должны быть переданы его преемникам – римским епископам.

День памяти Петра и Павла (Feast of SS. Peter and Paul) изначально был учрежден в Риме, а затем распространился и на другие христианские страны. В католической церкви праздник имеет наивысший статус торжества.

В католической церкви День Петра и Павла имеет наивысший статус торжества kazan.dscs.ru

Что нельзя делать в День Петра и Павла

В этот праздник не приветствуется физический труд: нельзя стирать, шить, вязать, вышивать, убирать, гладить.

Нельзя ругаться и ссориться.

Нельзя проводить венчания.

Хотя Петров пост заканчивается в День Петра и Павла, церковь все же рекомендует воздержаться от употребления алкоголя.

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