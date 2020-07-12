День Петра и Павла: какую молитву читать в праздник

Православная церковь 12 июля чтит память первоверховных святых апостолов Петра и Павла – одних из самых почитаемых и известных учеников Иисуса Христа.

В этот день заканчивается многодневный Петров пост и после службы верующие могут собраться за праздничным столом. К празднику OBOZREVATEL публикует молитву, которую стоит читать в День Петра и Павла.

Молитва в праздник апостолов Петра и Павла

О преславнии апостоли Петре и Павле, души за Христа предавшии и кровию вашею пажить Его удобрившии! Услышите чад ваших молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя. Се бо беззаконьми омрачихомся и того ради бедами, якоже тучами, обложихомся, елеа же добраго жития обнищахом зело и не возможем противитися волком хищным, иже расхищати наследие Божие дерзостно тщатся. О сильнии! Понесите немощи наша, не отлучайтеся духом от нас, да не разлучимся в конец от любве Божия, но крепким заступлением вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас, молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших и да сподобит со всеми святыми блаженнаго Царствия и Брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение, во веки веков. Аминь.

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