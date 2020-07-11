День Петра и Павла 2020: история, традиции, приметы и запреты

Православные христиане 12 июля отмечают День святых апостолов Петра и Павла – ближайших учеников и последователей Иисуса Христа.

В народе праздник известен как Петров день, который знаменует окончание "купальских празднований" и начало периода летних свадеб. Подробнее о празднике, его истории, традициях, приметах и запретах рассказывает OBOZREVATEL.

День Петра и Павла: история праздника

Апостол Петр был родом из Вифсаиды, первоначальным именем его было Симон. Он и его брат Андрей занимались ловлей рыбы. Однажды за этим занятием их встретил Иисус и позвал за собой, чтобы сделать "ловцами людей".

Петр был одним из ближайших учеников Иисуса и первым из апостолов, кому Сын Божий явился после своего Воскресения. До конца своей жизни он проповедовал Евангелие; как сказано в Деяниях апостолов, он мог за раз обратить в христианство до 5 тысяч человек, он исцелял от болезней и воскрешал из мертвых.

Святые апостолы Петр и Павел Фото: azbyka.ru

Апостол Павел (первоначальное имя Савл), до того как стать учеником Иисуса Христа, был гонителем христиан. Однажды по дороге в Дамаск к Павлу обратился сам Бог. Странник увидел ослепляюще яркий свет и услышал: "Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?". На вопрос "Кто ты?" Савл услышал: "Я Иисус, Которого ты гонишь". Голос велел ослепшему Савлу идти в Дамаск, что тот и сделал с помощью своих спутников. В Дамаске Савл спустя три дня крестился, прозрев во время погружения в воду. Так он стал усердным учеником и проповедником Иисуса Христа.

Оба апостола приняли мученическую смерть в один день около 67 года в Риме. Петр по его собственной просьбе был распят вниз головой, поскольку он не считал себя достойным умереть так же, как Спаситель. Павел, как римский гражданин, был "усечен мечом", то есть обезглавлен. День смерти апостолов был установлен днем их памяти.

Церковь установила день мученической смерти апостолов днем их памяти Иллюстративное фото / Pixabay

Традиции в Петров день

В народной традиции день Петра и Павла связан с летним праздничным циклом, посвященным расцвету природы, теплу, работам на земле, сбору первого урожая, сенокосу, времени свадеб.

К Петрову дню издавна старались навести порядок в жилище, украсить его зеленью, цветами и рушниками. Хозяйки в этот день пекли особые пончики – мандрики.

На службу в церковь верующие отправлялись с букетами и венками, в храме ставили свечки и молились у иконы святых, а после богослужения собирались семьей за праздничным столом. Также в День Петра и Павла устраивали народные игры, гуляния с танцами и песнями, ярмарки.

День Петра и Павла: приметы на 12 июля

На Петра и Павла идет дождь – будет гнить картофель.

Петро-Павел духоту добавил. В Петровку солнышко играет.

Кукушка кует – к беде.

Ясно в Петров день – год будет хорошим.

На Петра идет один дождь – урожай будет неплохой, два – хороший, а три – богатый.

Если на Петров день – жара, то на Рождество – мороз.

Приметы на Петра и Павла: по погоде судят о будущем урожае Иллюстративное фото / Pixabay

Что нельзя делать в Петров день

В День Петра и Павла не рекомендуется заниматься тяжелым и грязным физическим трудом – лучше посвятить время мыслям о духовной жизни.

Церковь в этот день не венчает молодых.

Нельзя ругаться, ссориться, кричать, думать о плохом или желать плохое кому-либо.

Рекомендуется отказаться от употребления алкогольных напитков.

По поверью, на Петра и Павла нельзя купаться.

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