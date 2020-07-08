День Петра и Февронии: четыре сильные молитвы

В среду, 8 июля, православные верующие отмечают День святых Петра и Февронии. Этот праздник был установлен в память о святых супругах, которые считаются покровителями семьи и верности.

К празднику OBOZREVATEL публикует четыре молитвы Петру и Февронии: о сохранении семьи, о любви и замужестве, о возвращении любимого человека и о зачатии ребенка.

Молитва Петру и Февронии о сохранении семьи

"Святые супруги праведные, Петр и Феврония благочестивые, молящие за каждого страждущего да в помощи Господней нуждающегося! Отведите от дома моего горести, раздор да склоки, сохраните брак мой, Господом благословенный, присно и вовеки веков. Как вы в мире да согласии жили, так и я с супругом хочу жить, Отцу нашему служить, наставления Его выполнять, Царствие Его познать. На милость вашу уповаю всем сердцем да на молитвы ваши о семье моей Господу Всевышнему. Не покиньте нас, супругов (имена), в печали, не оставляйте в радости. Благословите на жизнь семейную праведную да Господу Богу угодную. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь."

Молитвы Петру и Февронии читают с просьбами о помощи в делах любви и семьи ikonniy-dvor.com

Молитва Петру и Февронии о любви и замужестве

"О велиции угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже Петре и княгине Февроние, града Мурома предстателие и хранителие, и о всех нас усерднии ко Господу молитвенницы! К вам прибегаем и вам с упованием крепким молимся: вознесите о нас, грешных, святыя молитвы ваша ко Господу Богу, и испросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делех преуспеяние, мира умирение, земли плодоносие, воздуха благорастворение, телесем здравие и душам спасение. Исходатайствуйте у Царя Небеснаго Церкви Святей и всей державе Российстей мир, тишину и благоустроение, и всем нам житие благополучное и добрую христианскую кончину. Оградите Отечество ваше и вся грады Российския от всякаго зла; и вся правоверныя люди, к вам приходящия и святым мощем вашим поклоняющиеся, осените благодатным действом богоприятных молитв ваших, и вся прошения их во благо исполните. Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, со умилением вам днесь возносимых, но будите о нас приснии предстателие ко Господу, и сподобите нас помощию вашею спасение вечное улучити и Царствие Небесное унаследовати: да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь."

Молитва о возвращении любимого человека

"Обращаюсь к великим чудотворцам, угодникам, святым Петру и Февронии! Склоняюсь в покаянии перед Вами, вымаливаю любовь раба Божьего (имя). Уповаю на милость и помощь. О Великие Муромские Чудотворцы, упросите Господа Бога одарить благословением. Прошу помочь сердцу моему успокоиться, ниспослать мне любовь раба Божьего (имя). Верую в правду и силу Вашу."

Молитва о зачатии ребенка

"О угодницы Божии, благовернии княже Петре и княгине Февроние, к вам прибегаем и к вам со упованием крепким молимся: вознесите о нас, грешных (имена), святыя молитвы ваши ко Господу Богу и испросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делех преуспеяние. Исходатайствуйте нам у Царя Небеснаго житие благополучное и добрую христианскую кончину. Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, но будите о нас приснии предстателие ко Господу, и сподобите нас помощию вашею спасение вечное получити и Царствие Небесное унаследовати, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога во веки веков."

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