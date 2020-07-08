День Петра и Февронии 2020: что нужно сделать в праздник покровителей семьи и верности

День Петра и Февронии – это православный праздник, который отмечается 8 июля и был установлен церковью в память о святых благоверных князе Петре и его супруге княгине Февронии Муромских.

Петр и Феврония считаются образцом христианского супружества и покровителями домашнего очага, любви и верности. Им молятся о благополучной семейной жизни, счастье в любви, благословении на брак. Подробнее о традициях и истории праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История праздника: любовь Петра и Февронии

Церковь причислила Петра и Февронию к лику святых в 1547 году, во времена, когда пример супругов помогал людям разных сословий поверить, что можно прожить счастливую семейную жизнь в таком жестоком мире.

Святые были родом из города Мурома, вместе они были в горе и в радости. Княгиня Феврония ухаживала за Петром и исцелила его от смертельной болезни, неотлучно была с мужем после его изгнания с княжеского престола и во время голодных скитаний, разделяя с ним скромную трапезу и ни в чем его не упрекая.

Мудрая женщина никогда не спорила с мужем, ласково подсказывая правильное решение. Петр в свою очередь не считал зазорным следовать советам Февронии, признавая ее мудрость.

Уже в преклонном возрасте Петр и Феврония ушли в мужской и женский монастырь, стоявшие бок о бок. Умерли они в один и тот же день лета 1228 года и вновь воссоединились в общем каменном гробу.

Благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские culture.ru

Традиции в День Петра и Февронии

Петр и Феврония считаются покровителями семьи и верности, им молятся о благополучной семейной жизни, счастье в любви, просят о благословении на брак. В России ко дню памяти святых приурочен праздник "День семьи, любви и верности".

Многие верят, что если связать себя узами брака в День Петра и Февронии, то семейная жизнь будет долгой и неразлучной, как у святых супругов из Мурома. Однако венчание после росписи невозможно, поскольку 8 июля приходится на Петров пост.

Святые Петр и Феврония – покровители семьи и верности kp.ru

Что нельзя делать в праздник

Нельзя венчаться в день памяти Петра и Февронии, однако можно обручаться.

Нежелательно трудиться в саду и огороде, можно делать лишь мелкие дела в быту.

Нельзя шить, вышивать, вязать, заниматься рукоделием.

Категорически нельзя ссориться, ругаться и думать о плохом.

Нельзя есть мясо, молоко, молочные продукты, яйца и блюда из них, поскольку 8 июля длится Петров пост.

В День Петра и Февронии многие стараются заключить брак Иллюстративное фото / Pixabay

День Петра и Февронии: приметы на 8 июля

Счастье и благополучие ждет тех, кто в День Петра и Февронии помолится перед иконой святых.

Кто проведет 8 июля с супругом, занимаясь общим делом, того ждет достаток в семье.

Какая погода на Петра и Февронию – такая будет и в ближайшие 40 дней.

Сватовство в День Петра и Февронии – к крепкому и счастливому браку.

В праздник разрешается просить у святых Петра и Февронии здоровья для своих детей.

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