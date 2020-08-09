День Пантелеймона Целителя: как молиться, что можно и нельзя делать 9 августа

В воскресенье, 9 августа, православная церковь чтит память великомученика Пантелеймона. Этот святой, который при жизни был безмездным целителем, считается покровителем врачей, больных и военных.

OBOZREVATEL предлагает узнать о традициях праздника, его истории и приметах, а также о том, какую молитву стоит читать святому Пантелеймону и что нельзя делать 9 августа.

История праздника: кем был святой Пантелеймон

Святой Пантелеймон родился в Никомедии в семье богатого язычника, получив имя при рождении Пантолеон. Его мать была христианкой и воспитала сына в своей вере. Повзрослев, Пантелеймон выучился на врача; как указано в житии святого, он уверовал в Иисуса Христа после того, как однажды молитвой Спасителю воскресил мальчика, умершего от укуса змеи.

Став безмездным врачом, Пантелеймон лишил многих других лекарей доходов, и ненавистники донесли на него гонителю христиан римскому императору Максимиану.

Когда император вызвал святого, Пантелеймон предложил устроить испытание: кто исцелит неизлечимого больного, вера того и должна быть истинною. У языческих жрецов ничего не вышло, а Пантелеймон силой молитвы исцелил расслабленного.

Святой Пантелеймон Целитель Фото: icon-art.info

Мученичество Пантелеймона

После этого многие уверовали в Иисуса Христа, а император, обозлившись, велел пытать Пантелеймона, а затем бросить с камнем в море. Однако Пантелеймон после многочисленных попыток его убить оставался невредим, а дикие звери, которым его бросили на растерзание, лизали ему ноги.

После всех пыток мученика приговорили к усекновению головы. Он был привязан к дереву, но стал молиться и меч не принес ему вреда.

Согласно житию, во время молитвы голос с небес призвал Пантелеймона в Царство Небесное и святой попросил воинов исполнить данный им приказ. Когда ему отрубили голову, то вместо крови из раны потекло молоко, а на масличном дереве тут же появились плоды. Брошенное в огонь тело Пантелеймона не сгорело и было погребено христианами.

Святой Пантелеймон был безмездным врачом Фото: Pinterest

Традиции праздника

Память святого Пантелеймона церковь совершает 9 августа. В этот день стоит вспомнить, что служить нужно как Богу, так и людям: ведь все мы – духовно или физически – больны, а целительно всякое доброе дело и слово.

Издавна на Пантелеймона знахари собирали целебные травы и цветы: запасы таких трав считались наделенными особой силой.

В День Пантелеймона святому ставят свечу за раненных военных: считается, что великомученик может исцелить даже самых тяжелых больных.

В праздник было принято срезать первую капусту, с которой пекли пироги. Блюдом угощали детей, больных и нищих.

В чем помогает святой Пантелеймон?

Пантелеймон Целитель – покровитель врачей, больных, военных. К нему обращаются с молитвами об исцелении как телесных, так и духовных ран.

По приметам в День Пантелеймона Целителя судят о предстоящей погоде Фото: Pixabay

Приметы на 9 августа

Травы, собранные 9 августа, имеют целебные свойства.

Муравьи заделывают входы в муравейники – к дождю.

Дуб желудями богат – к урожаю.

Августовская ночь – длинна, вода – холодна.

Август два часа уволок – от дня убавил, ночи прибавил.

Что нельзя делать в День великомученика Пантелеймона?

Нельзя отказывать в помощи тому, кто нуждается, ведь сам святой Пантелеймон не оставлял никого в беде.

Издавна на Пантелеймона категорически запрещалось тяжело работать, особенно в поле. Иначе, по поверью, волей святого может сгореть поле или дом, а в того, кто нарушил запрет, может ударить молния.

Нельзя в праздник, как и в другие дни, ругаться, злиться, сквернословить, думать о плохом.

Молитва великомученику Пантелеймону Фото: Pinterest

Молитва о здравии и исцелении святому Пантелеймону

О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек, посети мя благодатным посещением, не возгнушайся греховных язв моих, помажи елеем милости твоея и исцели мя; да, здрав сый душею и телом, остаток дний моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует ми здравие телу и спасение души моей. Аминь.

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