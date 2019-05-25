День памяти святого мученика Александра: что нельзя делать и как поздравить

В воскресенье, 26 мая, православные по всему миру чтят память святого великомученика Александра Римского.
OBOZREVATEL выяснил, кем был этот человек, почему его поминают, что нельзя делать в этот день и как поздравить.
Кто такой святой мученик Александр Римский
Мученик Александр Римский
"Православная религия"
Святой мученик Александр служил воином в Риме. Во время гонения императора Максимиана он отказался принести жертву идолу. Примерно в 284-305 гг. его приговорили к страшной казни за исповедование Христа. Император приказал повесить воина на дереве и рвать тело железными крюками.
Мать Александра – блаженная Пимения – видела все, что с ним делали. После жестоких пыток его обезглавили, а тело бросили в реку. Позже его выловили и похоронили с честью. Часть мощей святого сохранилась в Праге.
Святой мученик Александр
Что нельзя делать
В день памяти святого мученика Александра не прописаны определенные запреты. Однако это серьезная церковная дата, потому стоит придерживаться устоявшихся по таким случаям правил. В частности, в такой день нельзя: стирать, убирать, подметать или шить, работать в огороде или поле, плохо говорить о покойный, ругаться. Не рекомендуется употреблять спиртные напитки.
Как поздравить
26 мая отмечают день ангела Александра. Так как с днем памяти мучеников поздравлять близких не принято, можно порадовать именинников.
Поздравление в стихах
Саша, праздник наступил,
Именинами зовется,
Я желаю море сил,
Пусть удача улыбнется,
А еще хочу желать
Настоящим быть мужчиной,
Никогда не унывать,
Даже если есть причины!
Поздравление в прозе
Поздравляю с днем ангела, Александр. Желаю быть хозяином судьбы, не терять веру. Пусть желания сбываются, а радость присутствует всюду. С праздником и всего самого прекрасного!
Открытка с днем ангела Александра
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Открытка с днем ангела
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Поздравление Александру - открытка
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Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая в Украине отмечают день Киева. В 2019 году украинской столице исполняется 1537 лет. Узнайте по ссылке историю празднования и то, какие события ждут горожан.
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