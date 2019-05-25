День памяти святого мученика Александра: что нельзя делать и как поздравить

В воскресенье, 26 мая, православные по всему миру чтят память святого великомученика Александра Римского.

OBOZREVATEL выяснил, кем был этот человек, почему его поминают, что нельзя делать в этот день и как поздравить.

Кто такой святой мученик Александр Римский

Мученик Александр Римский "Православная религия"

Святой мученик Александр служил воином в Риме. Во время гонения императора Максимиана он отказался принести жертву идолу. Примерно в 284-305 гг. его приговорили к страшной казни за исповедование Христа. Император приказал повесить воина на дереве и рвать тело железными крюками.

Мать Александра – блаженная Пимения – видела все, что с ним делали. После жестоких пыток его обезглавили, а тело бросили в реку. Позже его выловили и похоронили с честью. Часть мощей святого сохранилась в Праге.

Святой мученик Александр Pinterest

Что нельзя делать

В день памяти святого мученика Александра не прописаны определенные запреты. Однако это серьезная церковная дата, потому стоит придерживаться устоявшихся по таким случаям правил. В частности, в такой день нельзя: стирать, убирать, подметать или шить, работать в огороде или поле, плохо говорить о покойный, ругаться. Не рекомендуется употреблять спиртные напитки.

Как поздравить

26 мая отмечают день ангела Александра. Так как с днем памяти мучеников поздравлять близких не принято, можно порадовать именинников.

Поздравление в стихах

Саша, праздник наступил,

Именинами зовется,

Я желаю море сил,

Пусть удача улыбнется,

А еще хочу желать

Настоящим быть мужчиной,

Никогда не унывать,

Даже если есть причины!

Поздравление в прозе

Поздравляю с днем ангела, Александр. Желаю быть хозяином судьбы, не терять веру. Пусть желания сбываются, а радость присутствует всюду. С праздником и всего самого прекрасного!

Открытка с днем ангела Александра fresh-cards

Открытка с днем ангела fresh-cards

Поздравление Александру - открытка fresh-cards

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая в Украине отмечают день Киева. В 2019 году украинской столице исполняется 1537 лет. Узнайте по ссылке историю празднования и то, какие события ждут горожан.

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