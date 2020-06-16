День отца в Украине: история праздника и как отметить
В воскресенье, 21 июня, в Украине и в мире отмечается День отца. Этот праздник в честь пап отмечается ежегодно в большинстве социально развитых стран. Украинцы празднуют День отца в третье воскресенье июня.
OBOZREVATEL предлагает узнать историю праздника, его традиции, цель и особенности празднования, а также как День отца отмечается в Украине.
День отца: история праздника
Впервые День отца отмечали в 1910 году в США. Идею праздника предложила миссис Додд из города Спокан, штат Вашингтон.
Таким образом она хотела поблагодарить своего отца и других отцов, которые воспитывают детей. Отец женщины после смерти жены сам растил шестерых детей.
Лишь спустя 56 лет, в 1966 году, президент США Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня национальным праздником отцов.
День отца в Украине
В Украине День отца официально празднуется с 2019 года. В 2020 году праздник отмечается всего второй раз и выпадает на 21 июня.
Как известно, 8 мая 2019 года Кабинет министров Украины одобрил указ президента Украины Петра Порошенко "О Дне отца". До 2019 года Украина отмечала лишь День матери.
Цель праздника
В правительстве объяснили, что реализация нормативного акта о Дне отца должна благоприятно способствовать всестороннему развитию семьи как основы общества, а также менять взгляд на отцовство – повышать статус мужчины как отца.
Иными словами, праздник установлен в знак признательности мужчинам, которые добросовестно и самоотверженно заботятся о своих детях.
Как отмечается праздник
В День отца во многих странах мира принято носить розы: красные – если родитель жив, белые – если ушел в мир иной.
В этот день организовывают семейные празднования, пикники, отцов поздравляют и дарят им подарки, выражая свою любовь и благодарность.
День отца в других странах мира
День отца отмечается в третье воскресенье июня в таких странах, как Аргентина, Нидерланды, Турция, Великобритания, Индия, Канада, Мексика, Япония, Словакия, Швейцария, Южная Африка.
В Германии праздник традиционно отмечают в Вознесение Господне (в нынешнем году было 21 мая), в Австралии – в первое воскресенье сентября, в Италии – 19 марта, в Польше – 23 июня, в Грузии – 3 октября. В России праздник отца не имеет официального статуса.
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