День отца в Украине: история праздника и как отметить

В воскресенье, 21 июня, в Украине и в мире отмечается День отца. Этот праздник в честь пап отмечается ежегодно в большинстве социально развитых стран. Украинцы празднуют День отца в третье воскресенье июня.

OBOZREVATEL предлагает узнать историю праздника, его традиции, цель и особенности празднования, а также как День отца отмечается в Украине.

День отца в 2020 году отмечается 21 июня иллюстративное фото

День отца: история праздника

Впервые День отца отмечали в 1910 году в США. Идею праздника предложила миссис Додд из города Спокан, штат Вашингтон.

Таким образом она хотела поблагодарить своего отца и других отцов, которые воспитывают детей. Отец женщины после смерти жены сам растил шестерых детей.

Лишь спустя 56 лет, в 1966 году, президент США Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня национальным праздником отцов.

День отца впервые отметили в 1910 году в США иллюстративное фото

День отца в Украине

В Украине День отца официально празднуется с 2019 года. В 2020 году праздник отмечается всего второй раз и выпадает на 21 июня.

Как известно, 8 мая 2019 года Кабинет министров Украины одобрил указ президента Украины Петра Порошенко "О Дне отца". До 2019 года Украина отмечала лишь День матери.

Цель праздника

В правительстве объяснили, что реализация нормативного акта о Дне отца должна благоприятно способствовать всестороннему развитию семьи как основы общества, а также менять взгляд на отцовство – повышать статус мужчины как отца.

Иными словами, праздник установлен в знак признательности мужчинам, которые добросовестно и самоотверженно заботятся о своих детях.

День отца официально празднуется в Украине с 2019 года

Как отмечается праздник

В День отца во многих странах мира принято носить розы: красные – если родитель жив, белые – если ушел в мир иной.

В этот день организовывают семейные празднования, пикники, отцов поздравляют и дарят им подарки, выражая свою любовь и благодарность.

День отца в других странах мира

День отца отмечается в третье воскресенье июня в таких странах, как Аргентина, Нидерланды, Турция, Великобритания, Индия, Канада, Мексика, Япония, Словакия, Швейцария, Южная Африка.

В Германии праздник традиционно отмечают в Вознесение Господне (в нынешнем году было 21 мая), в Австралии – в первое воскресенье сентября, в Италии – 19 марта, в Польше – 23 июня, в Грузии – 3 октября. В России праздник отца не имеет официального статуса.

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