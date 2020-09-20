День отца 2020 в Украине: история и традиции праздника

Всенародный день отца в Украине отмечается 20 сентября. Это неофициальный праздник, дата которого была предложена рядом общественных организаций.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL рассказывает о традициях и истории праздника.

День отца в Украине: история праздника

Всенародный день отца в Украине стали отмечать в 2009 году. Его инициаторами стали "Международный центр отцовства" и Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и ответственного родительства" при поддержке Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Так, во время пресс-конференции инициаторов праздника 18 сентября 2009 года было объявлено, что каждое третье воскресенье сентября становится датой, когда общество в Украине выражает свое единство и особое почтение этим общечеловеческим семейным и государственным ценностям.

Стоит отметить, что в Украине существует еще одна, официальная дата празднования Дня отца – третье воскресенье июня. 8 мая 2019 года Кабинет министров Украины одобрил указ президента Украины Петра Порошенко "О Дне отца". В 2020 году праздник отмечался 21 июня.

Всенародный день отца в Украине стали отмечать в 2009 году Фото: Pexels

Традиции праздника

В День отца принято поздравлять отцов, говорить им теплые слова и дарить подарки в знак любви и благодарности. Многие семьи в этот день устраивают семейные праздники и пикники.

В некоторых странах в День отца принято носить розы: красные – если родитель жив, белые – если ушел в мир иной.

Поздравление с Днем отца

День отца в мире

США, Аргентина, Нидерланды, Турция, Великобритания, Индия, Канада, Мексика, Япония, Словакия, Швейцария, Южная Африка отмечают День отца в третье воскресенье июня.

В Германии праздник традиционно отмечают в Вознесение Господне, в Австралии – в первое воскресенье сентября, в Италии – 19 марта, в Польше – 23 июня, в Грузии – 3 октября. В России праздник отца не имеет официального статуса.

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