День отца 2020 в Украине: 5 лучших идей для подарка

В воскресенье, 21 июня, в Украине отмечается День отца. Накануне праздника многие задумываются о том, что же подарить своему родителю.

В связи с этим OBOZREVATEL предлагает своим читателям несколько идей для подарка ко Дню отца.

Посуда с персональной надписью

Купите красивую чашку, тарелку или бокал, которым отец точно будет пользоваться, и закажите для него индивидуальную надпись или изображение. Такой подарок очень порадует вашего отца, ведь он будет особенным.

Мужская косметика

Каким бы банальным не казался этот подарок, но он самый "ходовой" и нужный. Подарите отцу набор уходовой косметики, который состоит из пенки для бритья, лосьона после бритья, шампуня и геля для душа. Если же ваш отец носит бороду и усы – подарите ему соответствующие средства по уходу.

zarva.com.ua

Аксессуары

Как ни странно, но практически все мужчины любят различные аксессуары. И не просто любят, а нуждаются в них. Портмоне, кошельки, визитницы, ремни, галстуки, часы и прочие вещи также идеально подойдут в качестве подарков ко Дню отца.

yandex.com

Духи

На День отца отличным подарком папе будут и хорошие духи. Пускай это будет небольшой флакон, но изысканный и брендовый.

tehnikaexpert.ru

Алкоголь

Еще одним приятным сюрпризом, который порадует вашего отца, будет набор хорошего и дорогого алкоголя. Или как сейчас модно дарить, целый букет с алкоголем и различной закуской.

manbuket62.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем суть Дня отца и как он отмечается в Украине.