День отца-2019: когда отмечают в Украине и что известно о празднике

В воскресенье, 16 июня, в Украине впервые официально будут отмечать День отца. Этот праздник не в числе и его дата была утверждена совсем недавно.

OBOZREVATEL собрал информацию об этом дне и предпосылках его создания.

День отца в Украине с 2019 года будут отмечать в третье воскресенье июня

18 мая 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о ежегодном праздновании Дня отца в третье воскресенье июня. Ранее же этот праздник в Украине не имел официальной даты и отмечался, как "Всенародный день отца" по предложению некоторых министерств, религиозных и общественных организаций – во второе воскресенье сентября или третье воскресенье июня.

Стоит отметить, что цель принятия официальной даты празднования Дня отца в Украине – популяризировать семейственность, а также стать одним из элементов, которые помогут формировать ответственное отцовство и материнство.

Учреждение Дня отца призвано популяризировать ответственное отцовство

Сама же история возникновения Дня отца достигает 1909 года. Именно тогда в США так его отметили впервые. Основательницей считают Сонору Смарт, она была жительницей одного из городов штата Вашингтон и имела пять сестер и братьев. Ее мама умерла, когда рожала шестого ребенка. После этого воспитание детей полностью легли на плечи ее отца. Конечно, он не мог заменить детям мать, но делал все возможное, чтобы они проживали в заботе и любви.

Чтобы как-то отблагодарить своего отца Сонора обратилась в горсовет и предложила ввести день для чествования отца. Там ее поддержали. Таким образом впервые этот праздник отметили 19 июня в нескольких городах штата Вашингтон. Чуть больше, чем через 50 лет праздник начали отмечать уже на национальном уровне. В США в этот день со стороны сердца прикрепляют розу в знак бесконечной любви к отцу. Красная роза – символ того, что папа жив и здоров, а белая означает, что его уже нет.

Со временем традицию празднования Дня отца переняли Испания, Португалия и Италия. В этих странах родителей поздравляют в марте. Эстония, Швеция и Финляндия празднуют в ноябре, а Болгария – в декабре.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как лучше поздравить родных и друзей с Троицей, которую православные христиане также отмечают в воскресенье, 16 июня.

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