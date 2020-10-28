День освобождения Украины от нацистов: как это было 76 лет назад. Архивные фото

День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается ежегодно 28 октября. Этот праздник был учрежден в 2009 году указом президента Виктора Ющенко.

Так, в этот день в 1944 году войска нацистской Германии и ее союзников были окончательно вытеснены с территории нашей страны. OBOZREVATEL рассказывает, как развивались события, а также публикует архивные снимки того времени.

Что происходило на территории Украины в 1943-1944 годах

В ходе Второй мировой войны Украина оказалась в эпицентре жестоких сражений за освобождение Европы от нацизма. В январе 1943 – октябре 1944 года силы четырех Украинских фронтов, которые насчитывали более 2,3 миллиона человек, провели ряд наступательных операций.

Солдаты Гитлера бегут за танком "Тигр" во время боя. Украина, зима 1943-1944 годов Pinterest

Так, в результате Восточно-Карпатской наступательной операции, проведенной Четвертым и Первым Украинскими фронтами, войска нацистской Германии и ее союзника Венгрии были полностью вытеснены из Закарпатья. 27 октября 1944 года был освобожден Ужгород, а 28 октября советские войска вышли на современную границу Украины.

Группа пленных гитлеровцев. Украина, январь 1944 года Pinterest

По подсчетам историков, жертвой Второй мировой войны стал каждый пятый украинец. Военные потери Украины составили 2,5 миллиона человек, еще 5,5 миллиона человек погибших – военнопленные и мирное население. От числа общих потерь СССР это составляет 40-44%. Кроме того, полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов человек остались без крыши над головой.

Самоходка Hummel, уничтоженная советской артиллерией. Львовская область, 1944 год Pinterest

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Праздник в честь освобождения Украины от нацистских оккупантов был установлен указом президента Виктора Ющенко от 20 октября 2009 года "...с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во Второй мировой войне".

Через пять лет, в 2014 году, Украинский институт национальной памяти рекомендовал изменить название праздника с День освобождения от фашистских захватчиков на День изгнания нацистских оккупантов, объясняя это тем, что после 28 октября 1944 года Украина не стала свободным государством, а оказалась под господством СССР и массовыми репрессиями.

Освобожденная Одесса, 1944 год. Улицы усыпаны обломками немецкой военной техники Pinterest

Традиции в День изгнания нацистских оккупантов

28 октября в Украине проходят праздничные мероприятия, выставки военной техники, концерты, которые сопровождаются чествованием ветеранов и павших в войне.

В Киеве к 76-й годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков запланировано возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы. Также в этот день цветы возлагают и к другим мемориалам и памятникам.

Освобожденный Харьков, август 1943 года Pinterest

Ранее OBOZREVATEL публиковал популярные в СССР мифы о 22 июня 1941 года. В этот день началась немецко-советская война, которая унесла жизнь каждого пятого украинца.