День освобождения Украины от нацистов: как это было 76 лет назад. Архивные фото

День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается ежегодно 28 октября. Этот праздник был учрежден в 2009 году указом президента Виктора Ющенко.

Так, в этот день в 1944 году войска нацистской Германии и ее союзников были окончательно вытеснены с территории нашей страны. OBOZREVATEL рассказывает, как развивались события, а также публикует архивные снимки того времени.

Что происходило на территории Украины в 1943-1944 годах

В ходе Второй мировой войны Украина оказалась в эпицентре жестоких сражений за освобождение Европы от нацизма. В январе 1943 – октябре 1944 года силы четырех Украинских фронтов, которые насчитывали более 2,3 миллиона человек, провели ряд наступательных операций.

Так, в результате Восточно-Карпатской наступательной операции, проведенной Четвертым и Первым Украинскими фронтами, войска нацистской Германии и ее союзника Венгрии были полностью вытеснены из Закарпатья. 27 октября 1944 года был освобожден Ужгород, а 28 октября советские войска вышли на современную границу Украины.

По подсчетам историков, жертвой Второй мировой войны стал каждый пятый украинец. Военные потери Украины составили 2,5 миллиона человек, еще 5,5 миллиона человек погибших – военнопленные и мирное население. От числа общих потерь СССР это составляет 40-44%. Кроме того, полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов человек остались без крыши над головой.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Праздник в честь освобождения Украины от нацистских оккупантов был установлен указом президента Виктора Ющенко от 20 октября 2009 года "...с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во Второй мировой войне".

Через пять лет, в 2014 году, Украинский институт национальной памяти рекомендовал изменить название праздника с День освобождения от фашистских захватчиков на День изгнания нацистских оккупантов, объясняя это тем, что после 28 октября 1944 года Украина не стала свободным государством, а оказалась под господством СССР и массовыми репрессиями.

Традиции в День изгнания нацистских оккупантов

28 октября в Украине проходят праздничные мероприятия, выставки военной техники, концерты, которые сопровождаются чествованием ветеранов и павших в войне.

В Киеве к 76-й годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков запланировано возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы. Также в этот день цветы возлагают и к другим мемориалам и памятникам.

Ранее OBOZREVATEL публиковал популярные в СССР мифы о 22 июня 1941 года. В этот день началась немецко-советская война, которая унесла жизнь каждого пятого украинца.