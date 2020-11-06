День освобождения Киева: какой была стратегическая битва за Днепр. Фото

День освобождения Киева от нацистских захватчиков отмечается ежегодно 6 ноября.

В этот день в 1943 году войска Первого Украинского фронта взяли столицу под свой контроль, создав плацдарм для дальнейшего освобождения правобережной Украины. Как развивались события, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В конце сентября 1943 года войска Первого Украинского фронта форсировали Днепр в районе Киева и на правом берегу взяли два плацдарма – Букринский и Лютежский.

Наступление войск СССР, начатое 12-15 и 21-23 октября с Букринского плацдарма, успеха не имело, так как небольшие размеры плацдарма затрудняли сосредоточение войск и боевой техники, а гитлеровцы имели сильную оборону. Однако войскам 38-й армии удалось несколько расширить Лютежский плацдарм, на который было решено перебросить 3-ю гвардейскую танковую армию и артиллерию резерва Главнокомандования.

1 ноября советские войска перешли в наступление с Букринского плацдарма, а 3 ноября после мощной артиллерийской подготовки и ударов авиации нанесли главный удар с Лютежского плацдарма и прорвали оборону противника на глубину 5-12 километров.

4 ноября было получено подкрепление в виде 3-й гвардейской танковой армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. В ночь на 6 ноября 1943 года войска Первого Украинского фронта, в том числе 1-я отдельная Чехословацкая пехотная бригада, вступили в почти пустой пылающий Киев. 7 ноября армия СССР освободила Фастов, 12 ноября – Житомир, а к 25 ноября вышла на линию Мозырь, Коростень, Черняхов.

В ходе Киевской наступательной операции были разбиты 15 немецких дивизий. Кроме того, в этом районе был создан стратегический плацдарм, сыгравший большую роль в боях за Правобережную Украину.

Однако победа обошлась очень дорогой ценой – более 30,5 тысячи советских солдат были убиты, ранены или пропали без вести. Из-за отсутствия переправ через Днепр бойцы переплывали реку, держась за деревья, бревна, доски и тонули тысячами. Потери противника составили 3,8 тысячи солдат.

Так, если битву за Днепр считать одной операцией, то жертвы ее превышают самую кровавую военную операцию человечества – битву под Сталинградом.

За мужество и героизм, проявленные во время операции, были награждены орденами и медалями 17,5 тысяч бойцов и командиров советской армии. Позже в их честь была названа станция метро "Героев Днепра" в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября в Украине отметили День освобождения от фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году войска нацистской Германии и ее союзников были окончательно вытеснены с территории нашей страны.