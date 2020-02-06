День Оксаны: лучшие поздравления, открытки и картинки

В четверг, 6 февраля - День памяти Преподобной Ксении Миласской (Римлянки), и День ангела отмечают все женщины, девушки и девочки по имени Оксана или Ксения.
Это имя имеет греческие корни, и означает "странница". Кроме того, часто это имя трактуется как "гостеприимная".
Поздравления с именинами для Оксаны и Ксении на русском языке
Ксюша, Ксюшечка, Оксанка!
Светлая улыбка, гордая осанка!
Нежно поздравляем,
И тебе желаем:
Искреннего смеха
И во всем успеха!
***
Я тебя поздравляю, Оксана!
И хочу я тебе пожелать
Оставаться красивой и милой,
Никогда не грустить, не скучать.
Я хочу, чтоб ты верила в счастье,
Чтобы делала счастье сама,
Чтоб красивой была и любимой,
Чтоб в душе твоей пела весна.
***
Оксана, с праздником тебя!
Чтоб ты по жизни шла любя,
Чтоб все желания сбывались,
Ну а преграды — не мешались!
Поздравления с именинами для Оксаны и Ксении на украинском языке
Сьогодні знову іменини
У найкращої дівчини!
Я тебе, Оксано, вітаю,
Любові, радосты бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
***
Оксано, з днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти дуже красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде твоє життя прекрасне,
А небо – лише світле і ясне!
***
Сьогодні в твій День Ангела
Ми хочем побажати:
Щоб у житті твоїм
Було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток
Несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров'я
Ти мала на усе життя!
***
Кохай і будь коханою,
Оксаною, жаданою,
Омріяною казкою,
Зорею у імлі.
Іди назустріч радості,
Світи усюди сонечком,
Даруй любов коханому,
Неси весну землі!
Поздравления в прозе
Оксана, в этот день я желаю тебе большой любви, грандиозных побед, настоящего счастья, удачи и дорогих твоему сердцу людей рядом!
***
Оксана – образец настоящей женщины: ты красивая, любящая, отзывчивая. Желаю встретить тебе достойного спутника жизни, который сделает тебя еще ярче и счастливее. С Днем ангела!
***
Оксаночка, мы хотим пожелать в День твоих именин всего самого доброго, теплого и светлого. И пусть твой ангел-хранитель всегда по жизни будет рядом с тобой, оберегает тебя и бережет!
***
Если есть в мире человек, который заслуживает много прекрасных, добрых, нежных и теплых слов – это ты, Ксюша! Желаю тебе отличных друзей, верных сослуживцев, огромного счастья и легкого достижения целей, ты этого заслуживаешь!
Красивые открытки для Оксаны и Ксении на День ангела
pixabay
pixabay
pixabay
pixabay
pixabay
pixabay
pixabay
pixabay
pixabay
pixabay
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