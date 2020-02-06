День Оксаны: лучшие поздравления, открытки и картинки

В четверг, 6 февраля - День памяти Преподобной Ксении Миласской (Римлянки), и День ангела отмечают все женщины, девушки и девочки по имени Оксана или Ксения.

Это имя имеет греческие корни, и означает "странница". Кроме того, часто это имя трактуется как "гостеприимная".

Поздравления с именинами для Оксаны и Ксении на русском языке

Ксюша, Ксюшечка, Оксанка!

Светлая улыбка, гордая осанка!

Нежно поздравляем,

И тебе желаем:

Искреннего смеха

И во всем успеха!

***

Я тебя поздравляю, Оксана!

И хочу я тебе пожелать

Оставаться красивой и милой,

Никогда не грустить, не скучать.

Я хочу, чтоб ты верила в счастье,

Чтобы делала счастье сама,

Чтоб красивой была и любимой,

Чтоб в душе твоей пела весна.

***

Оксана, с праздником тебя!

Чтоб ты по жизни шла любя,

Чтоб все желания сбывались,

Ну а преграды — не мешались!

Поздравления с именинами для Оксаны и Ксении на украинском языке

Сьогодні знову іменини

У найкращої дівчини!

Я тебе, Оксано, вітаю,

Любові, радосты бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Оксано, з днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти дуже красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде твоє життя прекрасне,

А небо – лише світле і ясне!

***

Сьогодні в твій День Ангела

Ми хочем побажати:

Щоб у житті твоїм

Було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток

Несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров'я

Ти мала на усе життя!

***

Кохай і будь коханою,

Оксаною, жаданою,

Омріяною казкою,

Зорею у імлі.

Іди назустріч радості,

Світи усюди сонечком,

Даруй любов коханому,

Неси весну землі!

Поздравления в прозе

Оксана, в этот день я желаю тебе большой любви, грандиозных побед, настоящего счастья, удачи и дорогих твоему сердцу людей рядом!

***

Оксана – образец настоящей женщины: ты красивая, любящая, отзывчивая. Желаю встретить тебе достойного спутника жизни, который сделает тебя еще ярче и счастливее. С Днем ангела!

***

Оксаночка, мы хотим пожелать в День твоих именин всего самого доброго, теплого и светлого. И пусть твой ангел-хранитель всегда по жизни будет рядом с тобой, оберегает тебя и бережет!

***

Если есть в мире человек, который заслуживает много прекрасных, добрых, нежных и теплых слов – это ты, Ксюша! Желаю тебе отличных друзей, верных сослуживцев, огромного счастья и легкого достижения целей, ты этого заслуживаешь!

Красивые открытки для Оксаны и Ксении на День ангела

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