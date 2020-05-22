День Николая Чудотворца 22 мая: что нельзя делать и какие традиции праздника

22 мая православные верующие почитают память святого Николая Чудотворца – покровителя путешественников, нуждающихся, больных и осужденных.

В народе праздник известен как Никола Летний. О традициях этого дня, его истории, приметах и о том, что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

День Николая Чудотворца 22 мая: история праздника

22 мая церковь вспоминает перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в Бари в 1087 году.

Николай Чудотворец умер 19 декабря около 345 года. Он был похоронен в Соборном храме в городе Миры Ликийские, где его тело стало источать мир – масло, которое исцеляло больных.

Святой Николай Чудотворец azbyka.ru

Но когда на город напали мусульмане, мощи святителя вывезли. Причем в течение всего пути происходило чудо – больные выздоравливали, инвалиды вставали на ноги.

С тех пор память святого Николая чествуют дважды в год: 19 декабря и в день перезахоронения его мощей 22 мая.

Николай Весенний: традиции праздника

В День Николая желательно сходить в церковь и помолиться святому. Николаю Чудотворцу нужно помолиться за себя и своих близких, попросить о мире, здоровье, преодолении трудных ситуаций. Девушки 22 мая просят святого Николая о счастливом браке.

Также Николай Угодник широко известен как покровитель морских путешественников. Моряки обращаются к нему, чтобы получить защиту в пути.

Николай Весенний: как отмечается Pixabay

Кроме того, святой Николай считается покровителем лошадей. 22 мая в День Николая наши предки освящали лошадей с помощью святой воды. Также лишь после Николая Летнего разрешалось стричь овец и сеять гречиху.

В отличие от других христианских праздников на Николая Весеннего поощряется работа.

Приметы в День Николая 22 мая

На Николу заквакали лягушки – уродится овес.

До Николы крепись, а с Николы живи не тужи.

Пришел Николай – кони пасутся.

На Николу Вешнего зацвела ольха – можно сеять гречку.

Если 22 мая идет дождь – лето будет урожайным.

Если солнечно – лето будет теплым.

Приметы 22 мая: в День Николая следят за погодой Pixabay

Что нельзя делать в День Николая Угодника

В День Николая категорически нельзя брать в руки острые предметы, кроме ножей и садового инвентаря.

Нельзя стричь волосы.

Не желательно давать деньги в долг – вместе с деньгами из дома может уйти благополучие. Вернуть долги в День Николая, наоборот, полезно.

Нельзя злоупотреблять алкоголем, предаваться разврату, ругаться, сквернословить.

Молитва святому Николаю Чудотворцу о здоровье

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

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