День Независимости: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе

В субботу, 24 августа, украинцы будут отмечать 28-ю годовщину Независимости. В этот день граждане поздравляют друг друга искренними словами, пожеланиями мира и процветания для родной земли.

OBOZREVATEL предлагает читателям подборку поздравлений в стихах и прозе, которые помогут разделить радость праздника с родней, друзьями и знакомыми.

24 августа, украинцы отметят 28-ю годовщину Независимости joinfo.ua

Поздравление с Днем Независимости Украины в стихах

Хорошего дня сегодня ожидаем,

С Днем Независимости Украину поздравляем!

Счастья, удачи и мира всем нам,

Украинским дочкам и сынам!

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С праздником Независимости поздравляю,

Бесконечного счастья желаю!

Чтобы Украина только процветала!

И ярким примером мирового успеха стала.

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Молодая наша страна,

Но много невзгод познала она,

Сегодня празднуем ее День Рожденья,

Сегодня гуляем в каждом селении,

Желтая рожь под синим небом,

Бескрайние степи, ржаной запах хлеба,

Любим тебя, Украина родная,

Песни поем звонче соловья,

Чтоб процветала ты день ото дня,

Любим тебя, дорогая земля!

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*****

Независимая ты, страна моя родная,

Нет на свете лучше и милее края!

Небо солнечное, ясное над нами,

И пшеничные поля с цветущими лугами.

Страну родную — Украину поздравляю,

И нашему народу от души я пожелаю:

Мирного, чистого неба над головой,

И в доме каждого — добро, уют, покой!

*****

С национальным праздником украинского народа –

Днем Независимости – мы искренне Вас поздравляем!

Благополучия, счастья, радости, вдохновения,

Добра, здоровья и согласия желаем.

Пусть в этот праздник Вам судьба сил набраться поможет,

В будущее легкую тропу судьба проложит.

День Независимости 2019 pf-service.com

Поздравление с Днем Независимости в прозе

Искренне поздравляю Вас с выдающимся праздником – Днем Независимости Украины! Желаю успехов и плодотворной работы на благо украинского народа.

Пусть этот праздник придаст Вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей независимой Родины.

От всей души желаю Вам и вашей семье крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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Примите сердечные поздравления по случаю всенародного праздника – Дня Независимости Украины.

Желаю новых успехов в решении нашей общей главной задачи – построения богатой демократической процветающей Украины.

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По случаю годовщины Независимости нашего государства желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела умножат славу родной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Офис президента Украины Владимира Зеленского раскрыл праздничную программу на 28-ю годовщину Дня Независимости, которая начнется с минуты молчания

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