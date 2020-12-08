День непорочного зачатия Девы Марии у католиков 2020: в чем суть и как отмечается

Во вторник, 8 декабря, католики всего мира отмечают День непорочного зачатия Девы Марии. Это один из важнейших праздников, посвященных Божьей Матери.

Так, в этот день в 1954 году папа римский Пий IX утвердил догмат о Непорочном зачатии Богородицы, согласно которому Дева Мария была единственной из людей освобождена от первородного греха и с момента своего зачатия не могла совершать каких-либо прегрешений.

В то же время догмат не утверждает, что Божья Матерь была зачата непорочным образом, но акцентирует внимание на снятии с Нее Божественной волей способности грешить.

Православная церковь также учит, что Богородица не совершила ни одного греха за свою жизнь, однако причиной этого считает Ее нравственную чистоту, силу воли и ум.

В День непорочного зачатия Девы Марии в костелах Европы проходят праздничные богослужения Pixabay

В иерархии католической церкви День непорочного зачатия Девы Марии имеет высший статус торжества. В этот день в костелах Европы проходят праздничные богослужения.

Также 8 декабря начинается продажа традиционных красно-зеленых цветов – "рождественских свеч", покупать которые к празднику является популярным обычаем. Выручку от продаж отправляют на благотворительность.

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