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День Национальной полиции-2019: лучшие поздравления с праздником

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В четверг, 4 июля, отмечается День Национальной полиции Украины, который был учрежден в 2018 году.

Указ о назначении профессионального праздника был тогда подписан Петром Порошенко, и теперь ежегодно будет попадать именно на эту дату. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с поздравлениями для людей, в чьи обязанности входит защищать порядок и спокойствие граждан.

День Нацполиции – поздравление в стихах

День Национальной полиции-2019: лучшие поздравления с праздником

В Украине отмечают

День полиции сейчас.

От души и поздравляю

С торжеством сегодня Вас!

Пусть здоровье будет крепким,

Пусть карьера вверх летит.

И успех пускай не меркнет,

И закон, конечно, никогда не спит.

***

Желаю нашей Нацполиции,

Чтоб всегда во всем преуспевали,

Чтоб не сдавали никогда позиции

И свой народ все время защищали!

Пускай карьера ваша ввысь стремится,

Зарплата только вверх растет!

Пусть вас любой злодей боится,

Ведь быстро за решетку попадет!

***

С днем полиции поздравить

Вас сердечно я хочу.

Сила вы и мощь державы,

С вами все нам по плечу.

Мужества вам и удачи,

Пусть беда вас обойдет,

Дело пусть вам дарит радость

И во всем пускай везет.

День Нацполиции-2019 – поздравления в прозе

День Национальной полиции-2019: лучшие поздравления с праздником

Поздравляю с Днем Национальной полиции. Хочу пожелать смело нести службу, честно выполнять долг, никогда не знать поражений, уметь избегать неприятных ситуаций, постоянно знать, что и как следует делать, так или иначе добиваться успехов в деятельности и благополучия в жизни.

***

Поздравляю с Днем Нацполиции. Желаю сохранить здоровье крепким и стальным, оставаться мужественным и отважным. Удачи во всех делах, счастья и любви, успеха, благополучия, уважения и солнечной погоды.

***

В День Национальной полиции хочу пожелать, чтобы справедливость всегда торжествовала, чтобы негодяи получили по заслугам. Ну а защитнику хочу пожелать нести ту самую справедливость, быть непоколебимым и мужественным. Здоровья и счастья!

День полиции-2019 – открытки

День Национальной полиции-2019: лучшие поздравления с праздником
День Национальной полиции-2019: лучшие поздравления с праздником
День Национальной полиции-2019: лучшие поздравления с праздником
День Национальной полиции-2019: лучшие поздравления с праздником
День Национальной полиции-2019: лучшие поздравления с праздником
День Национальной полиции-2019: лучшие поздравления с праздником
День Национальной полиции-2019: лучшие поздравления с праздником
День Национальной полиции-2019: лучшие поздравления с праздником
День Национальной полиции-2019: лучшие поздравления с праздником

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на 4 июля был назначен день открытых дверей в Ситуационном и Кинологическом центрах, а также Полку полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

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Теги
полицияНациональная полиция Украиныпраздник
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Пигин Макс
Пигин Макс
Одиннадцатая открытка особенно порадовала.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
У вас есть полиция???Неужели???А чем она занимается????
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сидоров Андрей, Детей избивает и каждый день устраивает ДТП со смертельным...
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