День Национальной полиции-2019: лучшие поздравления с праздником

В четверг, 4 июля, отмечается День Национальной полиции Украины, который был учрежден в 2018 году.
Указ о назначении профессионального праздника был тогда подписан Петром Порошенко, и теперь ежегодно будет попадать именно на эту дату. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с поздравлениями для людей, в чьи обязанности входит защищать порядок и спокойствие граждан.
День Нацполиции – поздравление в стихах
В Украине отмечают
День полиции сейчас.
От души и поздравляю
С торжеством сегодня Вас!
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть карьера вверх летит.
И успех пускай не меркнет,
И закон, конечно, никогда не спит.
***
Желаю нашей Нацполиции,
Чтоб всегда во всем преуспевали,
Чтоб не сдавали никогда позиции
И свой народ все время защищали!
Пускай карьера ваша ввысь стремится,
Зарплата только вверх растет!
Пусть вас любой злодей боится,
Ведь быстро за решетку попадет!
***
С днем полиции поздравить
Вас сердечно я хочу.
Сила вы и мощь державы,
С вами все нам по плечу.
Мужества вам и удачи,
Пусть беда вас обойдет,
Дело пусть вам дарит радость
И во всем пускай везет.
День Нацполиции-2019 – поздравления в прозе
Поздравляю с Днем Национальной полиции. Хочу пожелать смело нести службу, честно выполнять долг, никогда не знать поражений, уметь избегать неприятных ситуаций, постоянно знать, что и как следует делать, так или иначе добиваться успехов в деятельности и благополучия в жизни.
***
Поздравляю с Днем Нацполиции. Желаю сохранить здоровье крепким и стальным, оставаться мужественным и отважным. Удачи во всех делах, счастья и любви, успеха, благополучия, уважения и солнечной погоды.
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В День Национальной полиции хочу пожелать, чтобы справедливость всегда торжествовала, чтобы негодяи получили по заслугам. Ну а защитнику хочу пожелать нести ту самую справедливость, быть непоколебимым и мужественным. Здоровья и счастья!
День полиции-2019 – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на 4 июля был назначен день открытых дверей в Ситуационном и Кинологическом центрах, а также Полку полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
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