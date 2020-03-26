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26 марта • обновлено в 04:15
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День Нацгвардии: лучшие поздравления, картинки и видео

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26 марта отмечается День Национальной гвардии Украины. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2015 году по указу президента.

День Нацгвардии объявлен официальным торжеством, но выходного дня в его честь в Украине нет. К этой особенной дате OBOZREVATEL подготовил для своих читателей лучшие поздравления с праздником.

26 марта отмечается День Национальной гвардии Украины

26 марта отмечается День Национальной гвардии Украины

Wikipedia

День Нацгвардии: поздравления в стихах и прозе

Слава Україні! Героям Слава!

Ми поповняєм Гвардійськії лави!

Плечима в плечі, душі і серця,

Будемо стояти ми до кінця!

***

Від душі бажаю гучних успіхів на службі, високих прагнень у своїй справі і непереможного мужності в твоєму серці. Нехай з такими героями, як ти, гвардія забезпечує своєї держави спокій, благополуччя і безпеку.

***

День Нацгвардии: поздравления и картинки

День Нацгвардии: поздравления и картинки

infoport.live

За наші села, за наші міста,

За гордість сина, дружини вуста,

Ватруємось, браття, всі за одного,

Щоб страху в очах

Не було в нікого.

***

День Нацгвардии: поздравления и картинки

День Нацгвардии: поздравления и картинки

depo.ua

Вітаю вас, дорогі гвардійці! Бажаю вам міцного здоров'я, залізного терпіння і хороброго духу! Нехай всі ваші цілі і мрії будуть легко досяжні! Залишайтеся такими ж сміливими, сильними і цілеспрямованими! Знайте, ви приклад мужності для всіх чоловіків в нашій країні і за її межами!

День Нацгвардии: картинки с поздравлениями

День Нацгвардии: поздравления и картинки

День Нацгвардии: поздравления и картинки

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День Нацгвардии: поздравления и картинки

День Нацгвардии: поздравления и картинки

kharkivska.land.gov.ua

День Нацгвардии: поздравления и картинки

День Нацгвардии: поздравления и картинки

photoshablon.ru

День Нацгвардии: поздравления и картинки

День Нацгвардии: поздравления и картинки

twitter.com/sercjakiborgiv

День Нацгвардии: поздравления и картинки

День Нацгвардии: поздравления и картинки

facebook/Volodymyr Groysman

День Нацгвардии: поздравления и картинки

День Нацгвардии: поздравления и картинки

photoshablon.ru

День Национальной гвардии: видео

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
праздник Министерство внутренних дел Украины армия Национальная гвардия нацгвардейцы
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