День Нацгвардии: лучшие поздравления, картинки и видео

26 марта отмечается День Национальной гвардии Украины. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2015 году по указу президента.
День Нацгвардии объявлен официальным торжеством, но выходного дня в его честь в Украине нет. К этой особенной дате OBOZREVATEL подготовил для своих читателей лучшие поздравления с праздником.
26 марта отмечается День Национальной гвардии Украины
Wikipedia
День Нацгвардии: поздравления в стихах и прозе
Слава Україні! Героям Слава!
Ми поповняєм Гвардійськії лави!
Плечима в плечі, душі і серця,
Будемо стояти ми до кінця!
***
Від душі бажаю гучних успіхів на службі, високих прагнень у своїй справі і непереможного мужності в твоєму серці. Нехай з такими героями, як ти, гвардія забезпечує своєї держави спокій, благополуччя і безпеку.
***
День Нацгвардии: поздравления и картинки
infoport.live
За наші села, за наші міста,
За гордість сина, дружини вуста,
Ватруємось, браття, всі за одного,
Щоб страху в очах
Не було в нікого.
***
День Нацгвардии: поздравления и картинки
depo.ua
Вітаю вас, дорогі гвардійці! Бажаю вам міцного здоров'я, залізного терпіння і хороброго духу! Нехай всі ваші цілі і мрії будуть легко досяжні! Залишайтеся такими ж сміливими, сильними і цілеспрямованими! Знайте, ви приклад мужності для всіх чоловіків в нашій країні і за її межами!
День Нацгвардии: картинки с поздравлениями
День Нацгвардии: поздравления и картинки
art-shop.com.ua
День Нацгвардии: поздравления и картинки
kharkivska.land.gov.ua
День Нацгвардии: поздравления и картинки
photoshablon.ru
День Нацгвардии: поздравления и картинки
twitter.com/sercjakiborgiv
День Нацгвардии: поздравления и картинки
facebook/Volodymyr Groysman
День Нацгвардии: поздравления и картинки
photoshablon.ru
День Национальной гвардии: видео
Читайте также в OBOZREVATEL: Как Россия украла Крым у Украины: хроника роковых событий тех дней.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.