День мытья рук: 5 фактов, о которых стоит знать

В четверг, 15 октября, отмечается Всемирный день мытья рук. Инициатором праздника в 2008 году выступил Детский фонд ООН.

Цель акций, которые проходят в этот день по всему миру, – привлечь внимание к необходимости этой простой, но крайне важной гигиенической процедуры. К празднику OBOZREVATEL публикует несколько интересных фактов о мытье рук, которые стоит знать каждому.

Факты о мытье рук

На вымытых руках бактерии гибнут в течение 10 минут. Если же руки грязные, микробы выживают и продолжают размножаться в 95% случаев.

Больше всего бактерий сосредоточено на волосах и руках человека . Только на руках прячется в среднем 840 тысяч разных микроорганизмов. Большинство из них живут под ногтями, в складках кожи и на боковых частях ладоней. Самые грязные вещи – деньги, телефоны и дверные ручки.

По данным ВОЗ, регулярное мытье рук "перед едой и после посещения туалета" может спасти тысячи жизней детей и взрослых в Азии и Африке, которые умирают от дизентерии, холеры и гепатита.

У женщин на руках гораздо больше микробов, чем у мужчин. Все из-за косметики, низкой кислотности, гормонов. Такое открытие сделали ученые из университета Колорадо.

Мыть руки рекомендуется теплой водой не менее 20 секунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Евгений Комаровский показал, как правильно мыть и дезинфицировать руки.