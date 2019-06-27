День молодежи в Украине: яркие поздравления и открытки

Веселый праздник День молодежи приходится в Украине на 30 июня. А это значит, что активная часть общества будет массово отмечать такое событие.
OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с яркими и веселыми поздравлениями для молодых и полных сил людей, чтобы сделать эту дату еще интереснее.
День молодежи 2019 – поздравления в стихах и приколы
День молодежи
Кременчуг Today
Молодежь "гудит" сегодня,
Отмечая праздник свой.
Погуляй и ты на славу,
Если сердцем молодой.
Пусть всегда желание будет
Развиваться и творить.
Я желаю быть счастливым,
Улыбаться и любить.
***
Желаем в День молодежи, красивый,
Чтоб черти тебя бог весть где не носили,
Пусть к лучшим друзьям завлекают дороги,
Мы счастливы видеть тебя на пороге!
***
Вы поколение "пепси" и поп-корна,
Айпишек, асек, "фейсбуков" и "вотсапа",
Цените молодость, рожайте беби-бернов,
Прикола в статус и лихого старта!
***
Возможно все, когда ты молод.
Любое дело по плечу.
Оптимистично ты настроен
И веришь ты в свою звезду.
И это правильно и верно,
И в этом-то победы суть.
Уверенность — сестра успеха,
С ней до конца пройдешь свой путь.
И пусть звезда твоя поможет,
И пусть сил хватит все свершить.
Да, в этом мире все возможно.
И молодым сей мир творить.
***
Пока ты молод телом и душой,
Ты покорить способен все вершины,
И пусть не появляются причины,
Что запрещают быть самим собой!
Твори, безумстствуй, радуйся дождю,
Не бойся в час, когда придёт пора
Промолвить искренне: "Я так тебя люблю!"
Девчонке из соседнего двора.
Здоровье, честь и совесть береги —
Они основа всяческих основ!
И память предков с гордостью храни,
Что к нам дошла из глубины веков!
День молодежи – поздравления в прозе
Поздравляю с Днем молодежи! Желаю не терять юношеский вкус жизни. Быть активными, целеустремленными, верящими в успех. Стремиться к мечтам, наслаждайться общением, эмоциями и новыми чувствами. Веселитесь, развивайтесь и получайте максимум удовольствия!
***
Поздравляем с днем молодежи! Желаем позитивной жизни. Чтобы свернуть горы, нужно вовсе не горы, а хорошее настроение, жизненная энергия и стимул. Удачи, везения и добра!
***
С Днем молодежи! Желаю всегда оставаться молодыми в душе, чтобы счастьем и смехом светились глаза, чтобы всегда были способны на безрассудные поступки.
День молодежи – открытки
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