День молодежи в Украине: яркие поздравления и открытки

Веселый праздник День молодежи приходится в Украине на 30 июня. А это значит, что активная часть общества будет массово отмечать такое событие.

OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с яркими и веселыми поздравлениями для молодых и полных сил людей, чтобы сделать эту дату еще интереснее.

День молодежи 2019 – поздравления в стихах и приколы

День молодежи Кременчуг Today

Молодежь "гудит" сегодня,

Отмечая праздник свой.

Погуляй и ты на славу,

Если сердцем молодой.

Пусть всегда желание будет

Развиваться и творить.

Я желаю быть счастливым,

Улыбаться и любить.

***

Желаем в День молодежи, красивый,

Чтоб черти тебя бог весть где не носили,

Пусть к лучшим друзьям завлекают дороги,

Мы счастливы видеть тебя на пороге!

***

Вы поколение "пепси" и поп-корна,

Айпишек, асек, "фейсбуков" и "вотсапа",

Цените молодость, рожайте беби-бернов,

Прикола в статус и лихого старта!

***

Возможно все, когда ты молод.

Любое дело по плечу.

Оптимистично ты настроен

И веришь ты в свою звезду.

И это правильно и верно,

И в этом-то победы суть.

Уверенность — сестра успеха,

С ней до конца пройдешь свой путь.

И пусть звезда твоя поможет,

И пусть сил хватит все свершить.

Да, в этом мире все возможно.

И молодым сей мир творить.

***

Пока ты молод телом и душой,

Ты покорить способен все вершины,

И пусть не появляются причины,

Что запрещают быть самим собой!

Твори, безумстствуй, радуйся дождю,

Не бойся в час, когда придёт пора

Промолвить искренне: "Я так тебя люблю!"

Девчонке из соседнего двора.

Здоровье, честь и совесть береги —

Они основа всяческих основ!

И память предков с гордостью храни,

Что к нам дошла из глубины веков!

День молодежи – поздравления в прозе

Поздравляю с Днем молодежи! Желаю не терять юношеский вкус жизни. Быть активными, целеустремленными, верящими в успех. Стремиться к мечтам, наслаждайться общением, эмоциями и новыми чувствами. Веселитесь, развивайтесь и получайте максимум удовольствия!

***

Поздравляем с днем молодежи! Желаем позитивной жизни. Чтобы свернуть горы, нужно вовсе не горы, а хорошее настроение, жизненная энергия и стимул. Удачи, везения и добра!

***

С Днем молодежи! Желаю всегда оставаться молодыми в душе, чтобы счастьем и смехом светились глаза, чтобы всегда были способны на безрассудные поступки.

День молодежи – открытки

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