День молодежи в Украине: когда и как отмечать

В воскресенье, 30 июня, украинцы будут отмечать День молодежи.

OBOZREVATEL собрал информацию об истории и традициях этого дня.

День молодежи в Украине отмечается с 1994 года

День молодежи: история праздника

Празднование Дня молодежи в Украине на государственном уровне было утверждено в 1994 году Указом Президента Украины № 323/94. Инициаторами учреждения такого праздника в независимой Украине выступили молодежные организации.

Впрочем, этот праздник существовал еще во времена СССР. Тогда он имел другое название – День советской молодежи. Дата празднования тогда приходилась также на последнее воскресенье июня.

Кого считают молодежью

Формально к категории "молодежь" в Украине относят граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Ее количество составляет более 22% от всего населения Украины. Но молодость это статус, который определяется не датой в паспорте, а состоянием души.

Накануне праздника молодых украинцев награждают за их достижения

День молодежи: традиции празднования

Традиционно накануне празднования молодых украинцев (ученых, военных, спортсменов и представителей других сфер деятельности) награждают премиями от Кабмина за достижения в развитии Украины, за мужество и героизм.

Празднование Дня молодежи – это прекрасный повод задуматься как над развитием личностного потенциала, так и над реализацией себя на благо своей семьи, своего окружения и страны в целом.

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