День молодежи в Украине: когда и как отмечается в 2020 году

В последнее воскресенье июня в Украине и других странах мира отмечается День молодежи. Праздник не закреплен за определенной датой, поэтому в разные годы приходится на разные числа.

В 2020 году День молодежи празднуется 28 июня – в один день с Днем Конституции Украины. О значении праздника молодежи, его истории и традициях рассказывает OBOZREVATEL.

День молодежи в Украине: история праздника

День молодежи отмечался еще в СССР: он был учрежден в 1958 году и назывался "Днем советской молодежи". Праздновали этот праздник также в последнее воскресенье июня.

После провозглашения независимости молодежные организации Украины обратились к тогдашнему президенту Леониду Кравчуку, и в 1994 году был подписан указ "О Дне молодежи". Дату праздника оставили неизменной.

В День молодежи проходят праздничные мероприятия и концерты unsplash.com

Как отмечается День молодежи

По традиции в День молодежи в городах и селах Украины проходят разные мероприятия, концерты, конкурсы, дискотеки, гуляния, посвященные празднику. Молодежь поздравляют чиновники разных рангов, включая президента.

День молодежи в мире

Вместе с Украиной День молодежи в последнее воскресенье июня отмечает и Беларусь. В России после распада СССР праздник был перенесен президентом Борисом Ельциным на 27 июня, хотя во многих городах главные праздничные мероприятия устраивают по-старому, в бывший День советской молодежи.

День молодежи в Украине отмечается в последнее воскресенье июня 24 канал

Международный день молодежи, установленный ООН, празднуется 12 августа, Всемирный день молодежи (по инициативе Всемирной федерации демократической молодежи) – 10 ноября, Международный день солидарности молодежи – 24 апреля.

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