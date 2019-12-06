День местного самоуправления в Украине: поздравления с праздником

День местного самоуправления в Украине отмечается 7 декабря. Это профессиональный праздник всех, кто трудится в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах. Какова история праздника и как поздравить с ним коллег и друзей, рассказывает OBOZREVATEL.

День местного самоуправления – история праздника

Указ об утверждении праздника был подписан Леонидом Кучмой в ноябре 2000 года, однако на неофициальном уровне этот день отмечали еще с начала 90-х годов.

День местного самоуправления в Украине

Что такое местное самоуправление

Согласно закону Украины "О местном самоуправлении" – это право и способность территориальной громады самостоятельно (или под ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления) решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов Украины. Местное самоуправление в Украине осуществляется на принципах народовластия, законности и гласности.

Реформа местного самоуправления в Украине

Кардинальное реформирование системы местного самоуправления в Украине началось вскоре после Революции Достоинства. Реформа нацелена на административную и бюджетную децентрализацию, постепенную ликвидацию государственных администраций, и объединение районов и населенных пунктов в ОТГ (объединенные территориальные громады)

Поздравления с Днем местного самоуправления в стихах

В День самоуправления

Желаем вам умения,

Чтоб очень мудро управлять,

И средства все распределять.

Чтоб денежек на все хватало,

Их было много, а не мало,

Чтоб ваше дружное село,

Не умирало, а росло.

Чтоб люди все по правде жили,

И не ругались, а дружили,

А власть отличною была,

И как обычный люд жила!

Чтоб вы работали умело,

И спорилось любое дело,

Чтобы хотелось песни петь,

И всех на свете обогреть!

***

Сегодня местному самоуправлению

Хочу больших успехов пожелать,

Пусть вам всегда сопутствует везение,

Желаю новых целей достигать!

Пусть сбудутся заветные желания,

Здоровья вам покрепче, много сил!

Спасибо вам за все ваши старания,

Желаю, чтобы вас народ ценил!

***

В день самоуправления

Не общего, а местного,

Желаю настроения

Всем служащим чудесного.

Чтобы все функции свои

Успешно выполняли

И Украину в эти дни

К успеху продвигали!

Поздравления с Днем местного самоуправления в прозе

Сегодня отмечается День местного самоуправления. В современном мире, где мы так много говорим о демократическом обществе, местное самоуправление играет особенно важную роль, ведь оно дает возможность гражданам участвовать в решении вопросов местного значения. В этот день мы желаем максимального взаимопонимания между народом и властью, благополучия и процветания каждому региону.

***

Поздравляю с Днем местного самоуправления! Тебе известно, что власть не мед, а тяжкое бремя и народ строго присматривает и ждет, когда устроится его счастливая жизнь? Принимай решения верно, заглядывай в будущее зорко, будь серьезен при исполнении обязанностей и чуть беззаботен в личное время, не скупись на улыбки для родных!

***

В День местного самоуправления – прими поздравление и пожелание, ведь ты имеешь к этому празднику самое непосредственное отношение! Пусть твою работу ценят, а ты старайся работать еще лучше! Держись справедливого, честного пути и не зная на нем поражений, преумножай достоинства по-настоящему народной власти!

День местного самоуправления – картинки

День местного самоуправления в Украине

День местного самоуправления в Украине

День местного самоуправления в Украине

День местного самоуправления в Украине

День местного самоуправления в Украине

День местного самоуправления в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, новая Верховная Рада предлагает вернуть в Киев полноценное местное самоуправление.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!