День медицинского сотрудника: лучшие смс-поздравления и открытки

В 2019 году День медицинского работника в Украине назначен на 16 июня. Этот праздник не имеет фиксированной даты и отмечается каждое третье воскресенье июня.

Медработники, вероятнее всего, проведут профессиональный день на рабочих местах. Потому OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с СМС-поздравлениями и открытками для людей, чей род деятельности в прямом смысле помогает спасти человечество.

День медика pixabay

Медик — это не работа,

А особый дух внутри.

Вам желаю процветания

На таком благом пути.

***

Желаем работать без встрясок и стрессов.

Зарплаты большой, золотых выходных,

Семейных событий вам только чудесных,

Довольных всегда и "нетрудных" больных.

День медика pinterest

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С днем медика поздравляю,

И всех благ вам пожелаю,

Пускай печали и заботы,

Не омрачают вам работы.

***

Я желаю в день медика вам

Все же реже ходить к докторам!

Пациентов покладистых больше,

И, конечно, зарплаты побольше!

День медицинского работника pinterest

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Поздравляю с Днем медика! Желаю быть самым счастливым человеком безо всяких таблеток, желаю оставаться настоящим профи медицинского дела.

***

Желаю вам хронического здоровья, рецидивирующего счастья, гипертонической зарплаты и беременного кошелька!

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Тем, кто любит медицину,

Тем, кто жизнь ей посвятил,

Пожелаю много счастья

И любви, терпенья, сил.

С Днем медика pinterest

Международный день врача pinterest

С днем медработника pinterest

С Днем Медика gifotkritki

День Медика - анимация gifotkritki

Прикольная анимация - День врача gifotkritki

День медсестры gifotkritki

Поздравления - День медработника gifotkritki

Открытка - День врача gifotkritki

День медика - открытка gifotkritki

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня также отмечают День Святой Троицы. Существует целый список трав, которые нужно святить в церкви, чтобы украсить ими жилье на Троицу. Однако два растения нести в дом строго запрещено. О том, как поздравить своих родных и близких с Зелеными праздниками, читайте по этой ссылке.

Также в этот день празднуют День отца. Оригинальные поздравления для любимого папы читайте по ссылке.

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