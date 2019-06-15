День медицинского сотрудника: лучшие смс-поздравления и открытки

В 2019 году День медицинского работника в Украине назначен на 16 июня. Этот праздник не имеет фиксированной даты и отмечается каждое третье воскресенье июня.
Медработники, вероятнее всего, проведут профессиональный день на рабочих местах. Потому OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с СМС-поздравлениями и открытками для людей, чей род деятельности в прямом смысле помогает спасти человечество.
День медика
pixabay
Медик — это не работа,
А особый дух внутри.
Вам желаю процветания
На таком благом пути.
***
Желаем работать без встрясок и стрессов.
Зарплаты большой, золотых выходных,
Семейных событий вам только чудесных,
Довольных всегда и "нетрудных" больных.
День медика
***
С днем медика поздравляю,
И всех благ вам пожелаю,
Пускай печали и заботы,
Не омрачают вам работы.
***
Я желаю в день медика вам
Все же реже ходить к докторам!
Пациентов покладистых больше,
И, конечно, зарплаты побольше!
День медицинского работника
***
Поздравляю с Днем медика! Желаю быть самым счастливым человеком безо всяких таблеток, желаю оставаться настоящим профи медицинского дела.
***
Желаю вам хронического здоровья, рецидивирующего счастья, гипертонической зарплаты и беременного кошелька!
***
Тем, кто любит медицину,
Тем, кто жизнь ей посвятил,
Пожелаю много счастья
И любви, терпенья, сил.
С Днем медика
Международный день врача
С днем медработника
С Днем Медика
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День Медика - анимация
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Прикольная анимация - День врача
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День медсестры
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Поздравления - День медработника
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Открытка - День врача
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День медика - открытка
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Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня также отмечают День Святой Троицы. Существует целый список трав, которые нужно святить в церкви, чтобы украсить ими жилье на Троицу. Однако два растения нести в дом строго запрещено. О том, как поздравить своих родных и близких с Зелеными праздниками, читайте по этой ссылке.
Также в этот день празднуют День отца. Оригинальные поздравления для любимого папы читайте по ссылке.
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