День матери: красивые стихи про маму

День матери в 2020 году в Украине отмечается 10 мая. Этот праздник в нашей стране, как и во многих других, установлен на второе воскресенье мая.

Ко Дню матери принято готовить приятные сюрпризы мамам, дарить им цветы, подарки, говорить теплые слова. Также дети читают стихотворения своим мамам. OBOZREVATEL подготовил для своих читателей подборку красивых стихов на русском и украинском языке к празднику.

Стихи маме от дочери

Стихи о маме Pixabay

Олеся Мамчич

МАТУСИНІ ОЧІ

На мене звернені очі:

Великі, карі, жіночі.

В своїй любові – бездонні.

Магічні, як у Мадонни.

Добром налиті до краю.

Я з них наснагу черпаю.

За них я Богу молюся –

Кохані очі матусі.

***

День матери 2020: красивые стихи Pinterest

Елена Благинина

ПОСИДИМ В ТИШИНЕ

Мама спит, она устала…

Ну и я играть не стала!

Я волчка не завожу,

А уселась и сижу.

Не шумят мои игрушки,

Тихо в комнате пустой.

А по маминой подушке

Луч крадется золотой.

И сказала я лучу:

– Я тоже двигаться хочу!

Я бы многого хотела:

Вслух читать и мяч катать,

Я бы песенку пропела,

Я б могла похохотать,

Да мало ль я чего хочу!

Но мама спит, и я молчу.

Луч метнулся по стене,

А потом скользнул ко мне.

– Ничего, – шепнул он будто, –

Посидим и в тишине!.

***

Стихи маме ко Дню матери Pixabay

Оксана Пекун

МАМО

Із Києва чи Львова, Бордо чи Амстердама,

З доріг далеких і чужих порогів

Ми їдемо у місто,

де нас чекає мама,

Ми завжди повертаємось додому.

Так часто не встигаєм сказати, що хотілось,

Бо час розлуки нас наздоганяє.

В тих зустрічах коротких ціле життя вмістилось,

В якому мама завжди нас чекає.

Будь здорова, мамо,

Будь щаслива, мамо,

Найвірніший і найкращий друг.

Не сумуй так, мамо,

Не тривожся, мамо,

Бо любов твоя рятує від розлук.

Ти завжди зрозумієш, підтримаєш, порадиш,

Які б нас не спіткали буревії,

Ти все на світі знаєш, ти серцем відчуваєш,

Що сповнене любові і надії.

Стихи маме от сына

Стихи о маме в День матери 2020 Pixabay

Василь Симоненко

МАТЕРІ

В хаті сонячній промінь косо

На долівку ляга з вікна...

Твої чорні шовкові коси

Припорошила вже сивина.

Легкі зморшки обличчя вкрили

Це життя трудового плід.

Але в кожному русі – сила,

В очах юності видно слід.

Я таку тебе завжди бачу,

Образ в серці такий несу –

Материнську любов гарячу

І твоєї душі красу.

Я хотів би, як ти, прожити,

Щоб не тліти, а завжди горіть,

Щоб уміти, як ти, любити,

Ненавидіть, як ти, уміть.

***

Красивые стихи для мамы Pexels

Агния Барто

РАЗЛУКА

Все я делаю для мамы:

Для нее играю гаммы,

Для нее хожу к врачу,

Математику учу.

Все мальчишки в речку лезли,

Я один сидел на пляже,

Для нее после болезни

Не купался в речке даже.

Для нее я мою руки,

Ем какие-то морковки…

Только мы теперь в разлуке,

Мама в городе Прилуки

Пятый день в командировке.

И сегодня целый вечер

Что-то мне заняться нечем!

И наверно по привычке

Или, может быть, от скуки

Я кладу на место спички

И зачем-то мою руки.

И звучат печально гаммы

В нашей комнате. Без мамы.

***

В’ячеслав Хурсенко

За плетеним тином хата маленька,

Чекає родину мати старенька,

І я поспішаю до рідного дому,

Забувши про горе, забувши про втому.

В натруджені руки я знов пригортаюсь,

Пробачте, що рідко, але сповідаюсь,

Про свої спокуси, що часто вам снились,

Про те, що ми, діти, до вас забарились.

О, мамо, я скучив за подихом печі,

За рідним садочком, що лине на плечі,

Я хочу присісти на збитім порозі,

І хліба поїсти, що сниться в дорозі.

***

Красивые стихотворения с Днем матери Pinterest

Микола Луків

За все, що маю, дякую тобі,

За все, що маю і що буду мати…

Ночами сняться зорі голубі

І вишні білі на причілку хати.

Немов пилину, світ мене крутив,

Ловив я мрію і мету високу.

Пробач мені, що тяжко завинив, –

Лишив тебе на старість одиноку.

Та й що я знав, коли із дому йшов,

Хіба я міг в ту пору зрозуміти,

Яка святиня – мамина любов,

Яка то мука – як лишають діти.

Аж отепер, як став я батьком сам

І час прийшов стрічать і проводжати,

Я знаю ціну тим святим сльозам,

Які тобі судилося спізнати.

Тому і сняться зорі голубі

І вишні білі на причілку хати.

Тому спішу подякувать тобі

За все, що маю і що буду мати.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем смысл праздника Дня матери и как он отмечается в Украине.