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6 мая • обновлено в 00:32
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День матери 2020: необычные идеи для подарков

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Ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии отмечается один из самых светлых и добрых праздников — День матери. В 2020 году его празднуют 10 мая.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что можно подарить на День матери в 2020 году.

День матери 2020: необычные идеи для подарков

Среди вкусных подарков можно присмотреться к букету из пряников, подарочному набору шоколада или чая.

День матери 2020: необычные идеи для подарков

pexels.com

Также, можно выбрать ювелирные украшения.

День матери 2020: необычные идеи для подарков

pexels.com

Рекомендуем обратить внимание на полезные подарки для дома, но не стоит покупать набор кастрюль или очередную сковородку. Попробуйте найти что-то необычное и современное.

Также, обратите внимание на стильный аксессуар, косметику или духи.

День матери 2020: необычные идеи для подарков

pexels.com

Хорошим подарком будет ужин в хорошем ресторане. Но, поскольку сейчас карантин, то можно просто заказать вкусную еду домой.

День матери 2020: необычные идеи для подарков

pexels.com

Не стоит забывать о цветах: подарите маме огромный букет или необычное растение в горшке.

День матери 2020: необычные идеи для подарков

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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