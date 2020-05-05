День матери 2020: необычные идеи для подарков

Ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии отмечается один из самых светлых и добрых праздников — День матери. В 2020 году его празднуют 10 мая.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что можно подарить на День матери в 2020 году.

Среди вкусных подарков можно присмотреться к букету из пряников, подарочному набору шоколада или чая.

pexels.com

Также, можно выбрать ювелирные украшения.

pexels.com

Рекомендуем обратить внимание на полезные подарки для дома, но не стоит покупать набор кастрюль или очередную сковородку. Попробуйте найти что-то необычное и современное.

Также, обратите внимание на стильный аксессуар, косметику или духи.

pexels.com

Хорошим подарком будет ужин в хорошем ресторане. Но, поскольку сейчас карантин, то можно просто заказать вкусную еду домой.

pexels.com

Не стоит забывать о цветах: подарите маме огромный букет или необычное растение в горшке.

pexels.com

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