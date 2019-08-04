День Марии Магдалины: традиции, запреты и приметы праздника

В воскресенье, 4 августа, православная церковь отмечает День равноапостольной Марии Магдалины. В народе этот праздник называют Днем Марии-заступницы, защитницы женщин.

OBOZREVATEL собрал информацию об истории, традициях, приметах и запретах этого дня.

Кем была Мария Магдалина

Евангелие ничего не повествует о юных годах Марии Магдалины, но предание сообщает, что она была молодая, красивая и вела грешную жизнь. Господь изгнал из нее семь бесов, после чего Мария стала верной ученицей Спасителя.

В Евангелии также написано, что именно она, несмотря ни на что, до последнего шла за Иисусом Христом. Так, была рядом, когда Христос шел с проповедями через города и села Иудеи и Галилеи. Не оставила она его и на Голгофе в момент распятия. Когда все ученики разошлись, Мария Магдалина вместе с апостолом Иоанном и Богородицей были у Иисуса. Кроме того, именно она первой сообщила апостолам о Христовом воскресении.

Обращаясь к иконе Марии Магдалины просят об отпущении грехов, об избавлении от искушений и пороков (в частности, от пьянства, курения и др.), о защите от сглаза, проклятий и порчи.

Стоит отметить, что Марию Магдалину также считают покровительницей парикмахеров и аптекарей.

Традиции и обряды на праздник

Еще издавна наши предки верили, что 4 августа – благоприятный день для заготовки черники и смородины, поскольку в этот период ягоды обладают целебными свойствами.

Так, хозяйки старались на День Марии Магдалины подготовить джемы, варенье и насушить ягод на зиму. Именно из-за такой традиции праздник называли еще Днем Марии-ягодници.

Росу в этот день также считали целебной, так как она может придать лицу здоровый вид и подарить красивый румянец. Поэтому молодые девушки пытались встать пораньше, чтобы умыться ею.

Что категорически запрещено делать в праздник

В народе верили, что в этот день нельзя идти в поле. Поскольку есть риск пострадать от молнии и попасть под сильный град.

Приметы на День Марии Магдалины

Туман на рассвете предвещает солнечный день.

Если гроза – будет хороший урожай зерновых культур.

Если домашняя птица во время дождя в этот день гуляет по двору, то ближайшие дни будут теплыми.

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